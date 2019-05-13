حمله به مساجد و فروشگاههای مسلمانان در سریلانکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، بعد از گذشت سه هفته از انفجارهای سریلانکا که در آن دست کم ۲۵۰ نفر کشته شدند فضای حاکم بر سریلانکا همچنان بحرانی است بطوریکه روز گذشته به مساجد و چند فروشگاه مسلمانان در شهر «چیلاو» در سواحل غربی این کشور حمله شد.

در این حادثه، حمله کنندگان اقدام به پرتاب سنگ به سمت مساجد و دیگر مراکز مسلمانان کردند.

به نوشته رویترز، گویا بحثی که در شبکه اجتماعی فیسبوک درگرفته بود موجب حمله به مساجد در سریلانکا شده است.

روان گانسکارا سخنگوی پلیس سریلانکا گفت: برای کنترل وضعیت و جلوگیری از گسترش خشونت‌ها، یک محدودیت رفت و آمد در شهر چیلاو وضع شده است.

وی افزود: در حمله مردم محلی به مساجد و مراکز اسلامی، یک فرد مسلمان مجروح شده است. یک مسجد دچار خسارت‌های گسترده‌ای شده است.

نمایندگان گروه‌های اسلامی در سریلانکا اعلام کرده‌اند که از زمان وقوع حملات تروریستی، آزار و اذیت مسلمانان در این کشور افزایش یافته است.