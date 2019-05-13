به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی حوزه هنری کردستان، امین مرادی اظهار داشت: هنر خوشنویسی به عنوان یک هنر قدسی همواره در خدمت اشاعه کلام وحی بوده و هنرمندان جهان اسلام هنر خود را در خدمت قرآن قرار داده و آثاری ماندگار از خود به جا گذاشته اند.

وی افزود: کتابت قرآن از صدر اسلام تا به امروز به عنوان یکی از مهمترین وظیفه‌های هنرمندان خوش نویس مورد توجه بوده است و در این بین حضرت علی ابن ابی طالب (ع) و زید بن ثابت به عنوان اولین کاتبان وحی دارای مقامی برجسته در امر نگارش قرآن حکیم هستند.

رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کردستان ادامه داد: با ایجاد اعراب و همچنین پیدایش خطوط مختلف کتابت قرآن با شیوه‌های خطی مختلف همچون کوفی، ریحان، نسخ و ثلث توسط کاتبان وحی ادامه پیدا کرد و بسیاری از بزرگان خوشنویس آثاری گران سنگ از کتابت قرآن را به ثبت رساندند.

مرادی نقش هنرمندان خوشنویس ایرانی را نیز در این زمینه بسیار پر اهمیت دانست و یادآور شد: با ورود اسلام به ایران کتابت قرآن کریم هم توسط هنرمندان خوش نویس ایرانی آغاز شد و از آن زمان تاکنون شاهد تداوم این مهم توسط هنرمندان خوش نویس هستیم.

وی بیان کرد: در استان کردستان نیز با توجه به دین مداری مردمان کرد کتابت آیات قرآنی و احادیث توسط خوشنویسان استان به صورت عام وجود داشته و تمامی خوش نویسان بخش اعظمی از آثار خود را در نگارش آیات قرآنی قرار داده اند و بسیاری نیز به صورت جد کتابت کامل قرآن را به انجام رسانده اند که استاد علی اشرف زانیار از اساتید خط نسخ در این زمینه فعالیت‌های گسترده‌ای را داشته اند.

رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کردستان گفت: این خوشنویس سنندجی از رمضان سال ۱۳۹۱ کتابت قرآن کریم را آغاز کرده و توانسته این کار را در ۷۳۰ صفحه به اتمام برساند که این گنجینه نفیس چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت همزمان با دهمین روز از ماه مبارک رمضان ۱۴۴۰ قمری از ساعت ۱۷:۳۰ در محل پردیس سینمایی بهمن سنندج با حضور مشتاقان کلام وحی رونمایی می‌شود.

مرادی اظهار داشت: همزمان با رونمایی از این دو اثر کتابت قرآن حکیم نمایشگاهی از آثار این هنرمند توانمند عرصه هنر خوشنویسی مشتمل بر ۴۰ تابلوی خوشنویسی در محل گالری سوره پردیس سینمایی بهمن سنندج افتتاح و تا دوم خرداد ماه آماده بازدید علاقه مندان خواهد بود.

گفتنی است علی اشرف زانیار در سال ۱۳۳۰ در شهر سنندج دیده به جهان گشود و از همان زمان کودکی به واسطه خط خوشِ برادرِ بزرگش، به سمت زیبا نوشتن و خوشنویسی گرایش پیدا کرد و در دوران دبیرستان بیشتر به خوشنویسی به ویژه خط نسخ علاقه‌مند شد.

وی در سال ۱۳۶۷ برای اولین بار جز ۳۰ قرآن کریم را کتابت کرد و با کتابت مجدد دو جز ۲۹ و۳۰ قرآن کریم در سال ۱۳۷۱ نوشتن چندین کتاب، ادعیه و اذکار و خوشنویسی تابلوهای خوشنویسی از آیات و سوره‌های مختلف قرآن مجید را نیز به انجام رساند.