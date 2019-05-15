«افسانه ببر» در انتظار اجراست/ برپایی دور دوم کارگاه عملی تئاتر

صدرالدین زاهد بازیگر، کارگردان و مدرس تئاتر درباره فعالیتهای اخیرش به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر مشغول برگزاری یک کارگاه آموزشی تئاتر در سیرجان هستم که از ۱۷ اردیبهشت ماه آغاز شده و تا ۲ ماه ادامه خواهد داشت. این کارگاهها روی آموزشهای گروهی متمرکز است که در طول آن یک متن نمایشی را انتخاب و در نهایت با تعدادی از برگزیدگان این کارگاه آن را روی صحنه خواهیم برد.
وی ادامه داد: در این کارگاه آموزشی که در ۲ نوبت صبح و بعدازظهر برگزار میشود بیش از ۴۰ هنرجو حضور دارند که برای اجرای یک اثر صحنهای یکی از داستانهای کوتاه چخوف را انتخاب کردهام. این متن «این حیوان شگفتانگیز» نام دارد که داستانی تو در تو مانند هزار و یک شب دارد و خودم آن را از زبان فرانسه ترجمه کردهام.
زاهد درباره برگزاری دور دوم از کارگاه آموزشی عملی بازیگری تئاتر که اردیبهشت سال گذشته برگزار شد، توضیح داد: قرار است از ۱۶ تیرماه به مدت سه ماه دور دوم کارگاه آموزش بازیگری گروهی را در خانه هنرمندان ایران برگزار کنیم. این کارگاهها هر روز از ساعت ۹ صبح تا ۱۳ خواهد بود و یک پانورامای کامل از آموزشهای بازیگری شامل کار با بدن، بیان، بداهه سرایی، تجزیه و تحلیل متن و … را در برمیگیرد. اصول و پایه این کارگاه فعالیتهای فیزیوتراپی و یوگا است.
این هنرمند در پایان صحبتهایش درباره اجرا مجدد نمایش «افسانه ببر» که پیش از این در جشنواره تئاتر فجر و تماشاخانه شهرزاد به صحنه رفته بود، گفت: این نمایش قرار بود در مولوی یا ایرانشهر اجرا داشته باشد و هم شهرام کرمی مدیر کل هنرهای نمایشی و هم امیرحسین حریری و مجید رجبی معمار مدیران این ۲ تماشاخانهها قول اجرای کار را به من داده بودند اما متأسفانه یک سال است که مدام امروز و فردا میکنند و درخواست من پشت گوش انداخته میشود.
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