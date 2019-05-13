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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۰:۵۶

تمرین امروز پرسپولیس تعطیل شد

تمرین امروز پرسپولیس تعطیل شد

تمرین امروز پرسپولیس با دستور کادرفنی این تیم تعطیل شد تا برانکو ایوانکوویچ همراه با دستیاران خود به آنالیز فنی این تیم مشغول شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین امروز دوشنبه پرسپولیس تعطیل شد تا بازیکنان این تیم در فاصله سه روز مانده به بازی آخر خود در لیگ برتر مقابل پارس جنوبی جم استراحت داشته باشند.

برانکو در حالی تصمیم به دادن استراحت یک روزه به بازیکنان گرفت که اعضای کادرفنی این تیم قرار است امروز بار دیگر به آنالیز عملکرد بازیکنان خود در دیدار قبلی مقابل ماشین سازی تبریز مشغول شوند. همچنین برانکو ایوانکوویچ فیلم بازی‌های اخیر پارس جنوبی جم را مشاهده می‌کند تا با شناخت بیشتر نسبت به حریف خود وارد میدان شود.

تیم فوتبال پرسپولیس ساعت ۲۱:۳۰ پنجشنبه هفته جاری در هفته سی ام رقابت‌های لیگ برتر به مصاف پارس جنوبی جم می‌رود.

کد مطلب 4615506

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