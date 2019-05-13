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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۱:۵۴

دیپلماسی پاکستان خبر داد؛

دستور عمران خان برای حل مشکل واردات گاز از ایران

دستور عمران خان برای حل مشکل واردات گاز از ایران

نخست وزیر پاکستان در نشست کابینه این کشور بر لزوم حل معضل پیش آمده در خصوص واردات گاز از ایران تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیپلماسی پاکستان، «عمران خان» نخست وزیر پاکستان در نشست هیأت دولت این کشور به وزیران خود دستور داد تا راهی را برای حل مشکل پیش آمده در خصوص واردات گاز ایران بیابند.

روزنامه دیلی پاکستان نیز در این رابطه می‌نویسد: نخست‌وزیر پاکستان ضمن برگزاری یک نشست فوری از مسئولین بخش انرژی کابینه خود خواست ضمن نامه‌نگاری به سران اتحادیه اروپا و آمریکا موضع قطعی آنها را درخصوص خرید گاز از ایران جویا شوند.

وی تصریح کرد: اگر مشکلی بابت تحریم‌ها وجود نداشته باشد، ما بلافاصله پروژه را نهایی کرده و بخشی را که وظیفه ما است، تکمیل خواهیم کرد.

نخست‌ وزیر پاکستان تأکید کرد: وجود تحریم‌ها علیه ایران مهم‌ترین مشکل پیش‌ِروی تکمیل این پروژه است و اگر ما بابت تحریم‌ها نگرانی نداشته باشیم، برای خرید گاز از ایران درنگ نخواهیم کرد.

کد مطلب 4615589
عبدالحمید بیاتی

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