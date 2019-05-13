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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۲:۰۶

شهردار منطقه ۲ کرمان:

بوستان های منطقه ۲ کرمان به سیستم آبیاری تحت فشار مجهز شد

بوستان های منطقه ۲ کرمان به سیستم آبیاری تحت فشار مجهز شد

کرمان - شهردار منطقه دو کرمان از تجهیز بوستان و گل‌کارهای منطقه دو کرمان به سیستم آبیاری تحت فشار خبر داد.

علی سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر از تداوم عملیات آسفالت و لکه گیری معابر منطقه خبر داد و اظهار کرد: کوچه‌های شماره ۸۲ و ۸۶ شهید رجایی، کوچه شماره ۶۶ بلوار جهاد (غربی یک) و کوچه‌های بلوار غدیر سه و شب بو انجام شده و مابقی معابر در دست اقدام است.

وی با اشاره به اینکه این اقدام بر اساس الویت کاری در حال انجام است، افزود: هدف از این اقدام زیباسازی منظر شهری و تسریع در تردد است.

سعیدی در ادامه از تجهیز بوستان و گل‌کارهای منطقه دو به سیستم آبیاری تحت فشار خبر داد و گفت: هم اکنون تعدادی از بوستان‌ها و گل‌کارهای سطح منطقه به سیستم آبیاری تحت فشار (قطره‌ای) مجهز شده‌اند.

وی ادامه داد: لوله‌های ویژه آبیاری تحت فشار در بوستان بهارستان، مثلثی ابن سینا، گلکار چهارراه سمیه و پل شهید رجایی نصب شده و مابقی در دست اقدام است.

شهردار منطقه دو کرمان هدف از این اقدام را صرفه جویی در مصرف آب عنوان کرد.

کد مطلب 4615592

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