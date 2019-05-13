به گزارش خبرگزاری مهر، فرنگی‌کاران اردونشین که خود را برای حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان و گزینشی المپیک در قزاقستان آماده می‌کنند، روز گذشته زیر نظر محمد بنا و دستیارانش، تمرینات کشتی و مرور فن را برگزار کردند و صبح امروز نیز تمرین وزنه را در دستور کار خود داشتند.

ملی پوشان، عصر امروز استراحت می‌کنند و صبح فردا تمرین دو و میدانی در پیست و عصر فردا (سه شنبه) نیز تمرین مرور فن را برگزار می‌کنند.

این مرحله از اردو که مرحله هفتم اردوی آماده سازی تیم ملی کشتی فرنگی و مرحله اول تمرینات برای حضور در رقابت‌های جهانی محسوب می‌شود، ظهر روز چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ماه با برگزاری تمرین مرور فن به پایان می‌رسد.

حسام الدین جعفری سرپرست تیم ملی کشتی فرنگی در مورد زمان برگزاری اردوی بعدی گفت: فرنگی‌کاران اردونشین مرحله جدید تمرینات خود را روزهای ۳۰ اردیبهشت تا ۹ خردادماه برگزار خواهند کرد که نفرات اعزامی به جام تورلیخانوف قزاقستان نیز دو روز زودتر در اردو حاضر می‌شوند.

رقابت‌های بین المللی کشتی فرنگی جام تورلیخانوف روزهای ۴ و ۵ خردادماه در شهر آلماتی قزاقستان برگزار می‌شود.

رقابت‌های کشتی قهرمانی جهان و گزینشی المپیک ۲۰۲۰ توکیو روزهای ۲۳ تا ۳۱ شهریورماه در شهر نورسلطان کشور قزاقستان برگزار خواهد شد.