دانشگاه صنعتی امیرکبیر قطب «آب» می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دکتر رضا مکنون در مراسم تقدیر از اساتید دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: با تلاش‌های صورت گرفته از سوی دکتر معتمدی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر به عنوان قطب «آب» در میان دانشگاه‌های کشور انتخاب شده است.

وی افزود: بر این اساس دانشگاه صنعتی امیرکبیر باید برای ۱۰ سال آینده در زمینه آب برنامه ریزی داشته باشد.

عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به بروز سیل در کشور تاکید کرد: پس از بروز این حادثه در برخی از شهرها و روستاهای کشور دولت به دانشگاه‌ها اعتماد کرد و بررسی موضوع را به دانشگاه‌ها واگذار کرد.

وی عنوان کرد: باید بستری فراهم شود که نتایج فعالیت‌های علمی و تحقیقاتی دانشگاه‌ها در خصوص سیل و سیلاب به صورت کامل اعلام شود تا از نتایج این بررسی‌ها به نحو احسن استفاده شود.

عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه نقش دانشگاه‌ها در حل مسائل و مشکلات جامعه و کشور بسیار پررنگ است بنابراین باید زمینه‌ای فراهم شود که دانشگاه‌ها در مسائل اجرایی کشور بیشتر وارد شوند.

مکنون گفت: کشور آلمان بیشترین هزینه را برای بخش دانشگاهی پس از جنگ جهانی اختصاص داد و نتایج آن را نیز دید.

وی اضافه کرد: موضوع یکپارچه نگری در بررسی مسائل بسیار مهم است و در خصوص بررسی سیل نیز این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد.

عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تاکید کرد: در خصوص موضوع سیل باید مسائل مختلف مورد توجه قرار گیرد به طور مثال دره رودها باید کارکرد خود را داشته باشند نه اینکه دچار دستکاری حساب نشده انسانی شوند.

مکنون خاطرنشان کرد: همچنین در مسئله سیل باید به این موضوع توجه شود که در حریم رودخانه‌ها نباید ساخت و ساز انجام شود. دولت اگر به دانشگاه‌ها میدان دهد این مراکز می‌توانند در راستای رفع نیازهای کشور و جامعه فعالیت‌های مؤثری داشته باشند.