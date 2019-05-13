ادبیات دفاع مقدس با ابزارهای نوین تبیین شود

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر خوش خبر صبح دوشنبه در جلسه برنامه‌ریزی بزرگداشت سالروز آزادی خرمشهر بیان کرد: فتح خرمشهر روحیه امید، نشاط و باور ما پیروزیم را در ملت ایران نهادینه کرد و برنامه‌های بزرگداشت این رویداد نیز باید تقویت کننده این مؤلفه‌ها باشد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان‌جنوبی اظهار کرد: برنامه‌های سالروز بزرگداشت حماسه سوم خرداد باید با محوریت مخاطب جوان و نوجوان تهیه شود تا نسل جدید با واقعیت‌های دفاع مقدس آشنایی پیدا کنند.

خوش خبر ادامه داد: فعالیت‌هایی که بخش خصوصی در حوزه ترویج ارزش‌های انقلاب اسلامی و برگزاری مراسمی چون بزرگداشت حماسه سوم خرداد انجام می‌دهد بسیار تأثیرگذار و نقش آفرین در جامعه است.

وی با اشاره به اینکه ادبیات دفاع مقدس را باید با ابزارهای نوین تبیین کنیم، افزود: فعالیت فرهنگی و کار به وسیله ابزارهای نوین به واسطه جوان پسند بودن زمینه تأثیرگذاری بیشتر بر روی نسل جوان را فراهم می‌کند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان‌جنوبی گفت: در برگزاری برنامه‌های سالروز حماسه سوم خرداد از یک کلیشه واحد تبعیت نکنیم چرا که هر شهرستان خراسان‌جنوبی یک ظرفیت و پتانسیل ویژه دارد.

خوش خبر یادآور شد: در برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی پیرامون سوم خرداد جای یک برنامه مشترک خالی است.

ناصر نبی‌زاده، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان‌جنوبی نیز در این جلسه اظهار کرد: به مناسبت سالروز آزاد سازی خرمشهر برنامه‌هایی چون شب شعر، برپایی نمایشگاه عکس، محافل انس با قرآن، جلسات خاطره‌گویی و اجرای تئاتر برگزار می‌شود.

وی یادآور شد: برنامه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی تنها در مرکز استان برگزار نمی‌شود بلکه هر شهرستان یک برنامه محوری دارد.