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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۴:۵۷

معاون استاندار خراسان‌جنوبی:

ادبیات دفاع مقدس با ابزارهای نوین تبیین شود

ادبیات دفاع مقدس با ابزارهای نوین تبیین شود

بیرجند- معاون استاندار خراسان‌جنوبی گفت: تبیین ادبیات دفاع مقدس با ابزارهای نوین به واسطه جوان پسند بودن مخاطب بیشتری به همراه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر خوش خبر صبح دوشنبه در جلسه برنامه‌ریزی بزرگداشت سالروز آزادی خرمشهر بیان کرد: فتح خرمشهر روحیه امید، نشاط و باور ما پیروزیم را در ملت ایران نهادینه کرد و برنامه‌های بزرگداشت این رویداد نیز باید تقویت کننده این مؤلفه‌ها باشد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان‌جنوبی اظهار کرد: برنامه‌های سالروز بزرگداشت حماسه سوم خرداد باید با محوریت مخاطب جوان و نوجوان تهیه شود تا نسل جدید با واقعیت‌های دفاع مقدس آشنایی پیدا کنند.

خوش خبر ادامه داد: فعالیت‌هایی که بخش خصوصی در حوزه ترویج ارزش‌های انقلاب اسلامی و برگزاری مراسمی چون بزرگداشت حماسه سوم خرداد انجام می‌دهد بسیار تأثیرگذار و نقش آفرین در جامعه است.

وی با اشاره به اینکه ادبیات دفاع مقدس را باید با ابزارهای نوین تبیین کنیم، افزود: فعالیت فرهنگی و کار به وسیله ابزارهای نوین به واسطه جوان پسند بودن زمینه تأثیرگذاری بیشتر بر روی نسل جوان را فراهم می‌کند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان‌جنوبی گفت: در برگزاری برنامه‌های سالروز حماسه سوم خرداد از یک کلیشه واحد تبعیت نکنیم چرا که هر شهرستان خراسان‌جنوبی یک ظرفیت و پتانسیل ویژه دارد.

خوش خبر یادآور شد: در برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی پیرامون سوم خرداد جای یک برنامه مشترک خالی است.

ناصر نبی‌زاده، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان‌جنوبی نیز در این جلسه اظهار کرد: به مناسبت سالروز آزاد سازی خرمشهر برنامه‌هایی چون شب شعر، برپایی نمایشگاه عکس، محافل انس با قرآن، جلسات خاطره‌گویی و اجرای تئاتر برگزار می‌شود.

وی یادآور شد: برنامه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی تنها در مرکز استان برگزار نمی‌شود بلکه هر شهرستان یک برنامه محوری دارد.

کد مطلب 4615785

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