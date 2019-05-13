کبدی کار اقبالیه ای به دور جدید تیم ملی جوانان فراخوانده شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا عسگری از قزوین به اردوی ششمین مرحله اردوی تیم ملی کبدی جوانان فراخوانده شد.

ششمین اردوی آماده سازی تیم ملی کبدی جوانان از فردا سه شنبه ٢٤ اردیبهشت ماه به مدت ١١ روز در شهرستان سی سخت استان کهگیلویه و بویر احمد برگزار می‌شود.

اولین دوره رقابت‌های کبدی قهرمانی جوانان جهان امسال به میزبانی ایران برگزار می‌شود.

مجمع عمومی و سالیانه هیئت کاراته استان فردا برگزار می‌شود

این مجمع فردا با حضور رئیس فدراسیون کاراته و اعضا مجمع در محل اداره کل ورزش و جوانان استان برگزار خواهد شد.

رقابتهای تکواندو خردسالان استان برگزار شد

در پایان این رقابت‌ها امیرمهدی احمدی، شایان هوشیار، امید شیخی، علیرضا جعفری، امیرمحمد افشار، ماهان رضایی، طاها عبدالملکی، فرزین مقدم، محمد مهدی نوروزی و محمدرضا مددخانی در اوزان دهگانه عناوین برتر را کسب کردند.

مسابقات قهرمانی خردسالان استان با حضور ۱۱۴ تکواندو خردسال برگزار شد.

چهار کاراته کا استان در لیگ جهانی ترکیه به روی تاتامی می‌روند

علی اصغر آسیابری، مجید حسن نیا، بهمن عسگری و امیر رضا میرزایی کاراته کاهای قزوینی در ترکیب تیم ملی در دومین مرحله لیگ جهانی کاراته وان سری آ به مصاف حریفان می‌روند.

در این دوره از رقابت‌ها ۱۸۱۲ کاراته کا از ۱۰۱ کشور طی روزهای ۲۷ تا ۲۹ اردیبهشت ماه به میزبانی استانبول ترکیه برگزار می‌شود.