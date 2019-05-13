محمود رضایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از مشکلات اساسی و دیرین جزیره خارگ بحث حمل و نقل دریایی است که به حمد خداوند و همکاری مدیران ارشد استان به‌ویژه استاندار بوشهر و همراهی مدیران بخش ویژه خارگ در دولت تدبیر و امید زیر ساخت‌های حوزه دریایی و بندری در بخش ویژه خارگ ارتقای کیفی خوبی یافته است.

وی افزود: به همت اداره بندر و دریانوردی خارگ پایانه مسافری مروارید در بندر خارگ بهسازی و توسعه خوبی صورت گرفته است و روزانه پذیرای بیش از هزار مسافر ورودی و خروجی است.

بخشدار ویژه خارگ ادامه داد: همچنین ارتقای کیفی خدمات در حوزه صدور بلیط الکترونیکی در فازهای مختلف اجرایی را شاهد هستیم که مطمئناً این روند رو به رشد ادامه خواهد داشت و هدف اجرای این پروژه‌ها تسهیل سفرهای دریایی در این جزیره است.

وی تصریح کرد: در حوزه نوسازی و بهسازی ناوگان دریایی در جزیره خارگ جلسات متعددی با سازمان بنادر و دریانوردی برگزار شده است و در حوزه نوسازی ناوگان دریایی خصوصاً در مسیر گناوه ورود ویژه‌ای خواهیم داشت.

رضایی تاکید کرد: همچنین در بحث ارتقای ایمنی و افزایش توان عملیاتی در حوزه حمل و نقل به زودی چند شناور به مسیر دریایی خارگ ملحق خواهد شد.

وی افزود: هدف گذاری صورت گرفته توسط دولت در حوزه حمل و نقل‌ جزیره تا رفع تمامی موانع در حوزه مختلف زیر ساختی حمل و نقل دریایی ادامه خواهد داشت.

بخشدار ویژه خارگ اضافه کرد: باید تشکر ویژه ای از بخش خصوصی بومی فعال داشته باشیم که در حال کار جهادی در این حوزه است و امیدواریم حمایت‌های خوبی از سوی نهادهای مرتبط صورت بپذیرد.