۴۳ گلخانه تولید محصولات کشاورزی در چهارمحال و بختیاری فعال است

ذبیح الله غریب در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۴۳ گلخانه تولید محصولات کشاورزی در استان چهارمحال و بختیاری فعال است، اظهار داشت: وسعت گلخانه‌های چهارمحال و بختیاری ۲۲ هکتار است.

رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه طرح‌های گلخانه‌ای در چهارمحال و بختیاری حمایت می‌شوند، اظهار داشت: توسعه کشت گلخانه‌ای با توجه به مصرف آب پایین و راندمان تولید بالا در چهارمحال و بختیاری مورد توجه قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه گلخانه‌های چهارمحال و بختیاری توسعه می‌یابد، اظهار داشت: حمایت‌های لازم برای توسعه واحدهای گلخانه‌ای در این استان انجام می‌شود.

وی تاکید کرد: واحدهای گلخانه‌های نیاز آبی پایین و راندمان تولید بالا دارند.

رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: شرایط اقلیمی چهارمحال و بختیاری نیز مناسب برای توسعه واحدهای گلخانه‌ای است.

وی بیان کرد: واحدهای گلخانه‌ای چهارمحال و بختیاری در بخش تولید گل و صیفی جات فعالیت می‌کنند.