اجرای طرح توانمند سازی زنان عشایر در استان چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری، مرتضی ارشادی اظهار داشت: توسعه و گسترش برنامههای تأمین رفاه اجتماعی از جمله عوامل مؤثر در ارتقای تواناییهای بالقوه یک جامعه در تحقق اهداف توسعه آموزشی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آن کشور محسوب میشود و امروزه اغلب کشورها برای دست یابی به توسعه پایدار، توانمندسازی را کارآمدترین روش یافتهاند.
ارشادی افزود: توانمند سازی به عنوان فرآیندی تعریف میشود که در آن افراد، گروهها و سازمانها بر مسائل و مشکلاتی که با آن مواجه هستند، کنترل پیدا میکنند بنابراین هدف توانمندسازی کمک به افراد ضعیف و محروم است تا تلاش نمایند به ضعفهایشان غلبه نموده؛ جنبههای مثبت زندگیشان را بهبود بخشیده، مهارتها و تواناییهایشان را برای کنترل عاقلانه بر زندگی افزایش داده و آن را در عمل پیاده کنند.
وی بیان کرد: این طرح در دو شهرستان اردل و کوهرنگ با همکاری اداره کل امور عشایر و معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری در نیمه اول اردیبهشت ماه انجام شد.
وی بیان کرد: در این دوره ۱۱۰ نفر شرکت کردند و در زمینههای آشنایی با مهارتهای زندگی، آشنایی با روشهای تدریس، آشنایی با مهارت راه اندازی کسب و کارهای زودبازده آموزش دیدند.
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