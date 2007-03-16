نحوه آفرینش زمین تداعی کننده معاد و آخرت انسان است

حجت الاسلام محمد حسن نبوی معاون تبلیغ و آموزشهای کاربردی حوزه علیمه قم در گفتگو با خبرنگار مهر سال نوع از چند بعد بعد طبیعت و جهان آفرینش و گردش یکساله کره زمین به دور خورشید؛ سنتهای عید؛ نگاه معنوی و دینی به عید قابل بررسی است.

وی افزود : گردش کره زمین، شب و روز و ایجاد سال و فصلهای مختلف روی کره زمین به لحاظ نگاه عادی بسیار زیبا و جذاب است و زندگی را از یکنواختی خارج می کند. هر کدام از فصلها به نوبه خود بسیار زیبا هستند اما همواره به همین منوال باقی بماند یکنواختی آن خسته کننده می شود. دگرگونی زندگی یکی از الطاف الهی است.

مسئول مرکز آموزشهای تخصصی تبلیغ با اشاره به قابل تأمل بودن آفرینش خورشید، زمین، کرات اطراف یادآور شد: اگر انسان با چنین نگاهی به طبیعت نگاه کند آن را زیبا خواهد یافت. یکی از ویژگیهای این چرخش کره زمین این است که انسان با تغییر سال و فصول و آمدن عید انسان به گذر عمر می رسد و گذر عمر نیز به مثابه تذکری برای انسان است که در کنار گذشت عمر به آبادی آخرت خود می اندیشیم یا خیر.

حجت الاسلام محمد حسن نبوی زنده شدن گیاهان در بهار را نیز از موضوعات تفکر برانگیز برای انسان هوشمند دانست و گفت: زنده شدن گیاهان این احساس را در انسان مومنان به وجود می آورد که قیامت شده است. همانطور که در قیامت همه انسانهایی که در قبور خفته اند بیرون آمده و بازتاب اعمال خود را می بینند، در بهار نیز تمام درختان مرده زنده می شوند و هرکدام به نسبت طبیعت خود واکنش خاص از خود نشان می دهند و انسان زندگی مجدد این همه گیاه را می تواند به مثابه معاد در نظر گیرد.

وی همچنین با اشاره به اینکه خرافات باید از سنت عید زدوده شوند خواستار تقویت رسوم زیبا شد و تصریح کرد: امام صادق (ع) هنگامی که به مناسبت عید نوروز هدیه دریافت کرد گفت: هر روز را به عنوان نو روز جشن بگیرید. که این امر به معنای استقبال از سنتهای نیک نوروز است. صله ارحام نیز از دیگر سنتهای نیک و پسندیده عید نوروز است و آن را موجب افزای شانس در جامعه و منشأ برکات محسوب می شود.

معاون تبلیغ و آموزشهای کاربردی حوزه علیمه قم با اشاره به حدیث " لیس منا من لم یحاسب نفسه فی کل یوم"، (کسی که هر روز حساب نفس خود را نرسد از ما نیست) گفت: مومن هر شب باید درباره اعمال خود فکر کند؛ اما اگر فردی کم توفیق بود و به این امر مهم توجهی نکرد دست کم سالی یکبار درباره اعمال خود فکر کرده و به این امر توجه داشته باشد که چگونه می تواند با اعمال خود رضایت خدا را در نظر داشته باشد که این فرصت همزمان با تحول طبیعیت و نو شدن سال فراهم می شود.