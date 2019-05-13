بازدید حبیب زاده از بنای تاریخی آسیب دیده بازار آهنگران

به گزارش خبرگزاری مهر، صبح امروز افشین حبیب زاده بنا به درخواست کسبه بازار آهنگران، بازار کلانتری و بازار سیدمحمد صراف از بخش ریزش سقف در بازار آهنگران بازدید و در جریان مسائل و مشکلات کسبه بازار قرار گرفت.

عضو هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران پس از بازدید، در جلسه‌ای با حضور هیأت امنای شرق بازار و مسئولان شهرداری شرکت کرد. در این جلسه مقرر شد شهرداری منطقه ۱۲ تهران گزارشی از میزان خرابی و آسیب دیدگی بنای مذکور تهیه و اقدامات اجرایی در راستای تعمیر و بازسازی آن مکان و همچنین بخش ناتمام از پروژه‌های قبل را انجام دهد. همچنین با پایش مستمرسازه بازار نسبت به جلوگیری از تخریب‌های این چنینی اقدام کند.

به گفته حبیب زاده قرار شد جلسه بعدی رسیدگی به مشکلات شرق بازار، بعد از ماه رمضان برگزار شود.