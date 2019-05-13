کشف ۳ تن گندم قاچاق در دهلران

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس ایلام، سرهنگ منوچهر مکی با اعلام این خبر اظهار داشت: مأموران ایست و بازرسی سپتون شهرستان دهلران هنگام کنترل محورهای مواصلاتی، یک دستگاه کامیون را که در حال حمل گندم بود را شناسایی و متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از این کامیون، سه تن گندم قاچاق فاقد مجوز کشف و یک متهم را نیز در این رابطه دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان دهلران با اشاره به معرفی متهم جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی، گفت: ارزش ریالی برآورد شده این محموله قاچاق، توسط کارشناسان ۵۱ میلیون ریال تعیین و ارزش گذاری شده است.

سرهنگ منوچهر مکی در پایان گفت: پلیس به منظور حمایت از تولید داخلی، شبانه روز پای کار است وبا پدیده شوم قاچاق برابر قانون، برخورد خواهد کرد.