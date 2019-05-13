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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۵:۴۵

معاون اجتماعی فرمانده انتظامی استان مرکزی:

شیاد فراری توسط پلیس استان مرکزی در تهران دستگیر شد

شیاد فراری توسط پلیس استان مرکزی در تهران دستگیر شد

اراک- معاون اجتماعی فرمانده انتظامی استان مرکزی گفت: کلاهبرداری که بعد از دریافت سندی میلیاردی برای وثیقه از یک فرد خیر به مکانی نامعلوم گریخته بود، در عملیات پلیس مرکزی در تهران دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمود خلجی در این باره اظهار داشت: مدتی پیش پرونده‌ای در خصوص متواری بودن فردی کلاهبردار از مرجع قضائی برای پیگیری تخصصی به پلیس امنیت عمومی استان ارجاع شد و تیمی از مأموران انتظامی، بررسی پرونده را آغاز کردند.

وی افزود: در تحقیقات اولیه مشخص شد فردی که به اتهام کلاهبرداری و رد مال در زندان بود، با سو استفاده از نیت خیرخواهانه فردی خیر و به بهانه پیگیری برگرداندن مبالغ بدهکاری خود، سند منزل او را برای ضمانت ۱۰ میلیارد ریالی و آزادی از زندان دریافت می‌کند و بعد از آزادی از زندان متواری می‌شود.

این مقام انتظامی اضافه کرد: با توجه به مشکلاتی که بعد از این موضوع برای این فرد خیر ایجاد گردید، تحقیقات برای دستگیری این فرد آغاز و مشخص شد که به مکانی نامعلوم در خارج از استان متواری شده است.

خلجی ادامه داد: در روند تحقیقات تخصصی، مکان سکونت این فرد در یکی از محله‌های شهر تهران شناسایی شد و با هماهنگی مرجع قضائی تیمی از مأموران انتظامی برای دستگیری او اعزام شدند.

وی اضافه کرد: با مراقبت‌های نامحسوس مأموران انتظامی، این فرد شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به شهرستان اراک منتقل و به مرجع قضائی معرفی شد.

کد مطلب 4615977

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