شیاد فراری توسط پلیس استان مرکزی در تهران دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمود خلجی در این باره اظهار داشت: مدتی پیش پرونده‌ای در خصوص متواری بودن فردی کلاهبردار از مرجع قضائی برای پیگیری تخصصی به پلیس امنیت عمومی استان ارجاع شد و تیمی از مأموران انتظامی، بررسی پرونده را آغاز کردند.

وی افزود: در تحقیقات اولیه مشخص شد فردی که به اتهام کلاهبرداری و رد مال در زندان بود، با سو استفاده از نیت خیرخواهانه فردی خیر و به بهانه پیگیری برگرداندن مبالغ بدهکاری خود، سند منزل او را برای ضمانت ۱۰ میلیارد ریالی و آزادی از زندان دریافت می‌کند و بعد از آزادی از زندان متواری می‌شود.

این مقام انتظامی اضافه کرد: با توجه به مشکلاتی که بعد از این موضوع برای این فرد خیر ایجاد گردید، تحقیقات برای دستگیری این فرد آغاز و مشخص شد که به مکانی نامعلوم در خارج از استان متواری شده است.

خلجی ادامه داد: در روند تحقیقات تخصصی، مکان سکونت این فرد در یکی از محله‌های شهر تهران شناسایی شد و با هماهنگی مرجع قضائی تیمی از مأموران انتظامی برای دستگیری او اعزام شدند.

وی اضافه کرد: با مراقبت‌های نامحسوس مأموران انتظامی، این فرد شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به شهرستان اراک منتقل و به مرجع قضائی معرفی شد.