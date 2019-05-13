سهم ناوگان حمل و نقل عمومی در ترددهای شهر اراک باید افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی، پیش از ظهر دوشنبه در جلسه کارگروه کاهش آلودگی هوای اراک اظهار داشت: بحث حمل و نقل شهری و مطالعات مترو برای اراک، جزو مصوبات هیأت وزیران بوده و مقرر شده بود قسمتی از منابع مالی آن با توجه به مصوبه ابلاغ شده به میزان ۵۰ درصد از محل فروش اوراق خزانه اسلامی صورت پذیرد.

وی ادامه داد: باید بندهای مصوبه هیأت وزیران اجرایی می‌شد تا میزان آلودگی اراک کاهش پیدا می‌کرد. حال با انجام نشدن این کار اگر نیاز است باید مصوبه هیأت وزیران مجدد بازنگری شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی بیان کرد: دانشگاه اصفهان مطالعات بازنگری طرح حمل و نقل عمومی شهر اراک را طی سال‌های ۸۲ و ۸۶ انجام داده است.

زندیه وکیلی گفت: در ارتباط با بحث ترافیک شهری اراک، همواره موضوع احداث تقاطع‌های غیرهمسطح، گازسوز کردن اتوبوس‌ها، وضعیت ناوگان تاکسیرانی مورد توجه بوده است.

وی افزود: اطلاعات لازم برای سهم بندی آلودگی هوای اراک و مشخص ساختن سهم ترافیک شهری در آن مهیا نیست و لازمه آن بازنگری در طرح جامع می‌باشد و لذا باید سهم بندی را مشاورین انجام دهند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی اظهار کرد: باید سهم ناوگان حمل و نقل عمومی را در ترددهای شهر اراک افزایش دهیم و بیشترین حمل و نقل عمومی را در مرکز شهر داشته باشیم. البته باید گفت تنها حمایت دولت در ۱۰ سال اخیر مربوط به مترو بوده که با توجه به شرایط موجود امکان اجرای این پروژه وجود ندارد.

زندیه وکیلی بیان کرد: برای ایجاد خطوط حمل و نقل عمومی بی. ار. تی در اراک به خیابان‌های عریض نیاز داریم و امکان ایجاد این خطوط با توجه به عرض کم خیابان‌ها در این شهر امکان پذیر نیست.