طرح جامع پدافند غیرعامل راهبرد وعامل بازدارنده برای بحرانهاباشد

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد احمدی بعدازظهر دوشنبه در نشست شورای پدافند غیرعامل استان افزود: هر دستگاه اجرایی و بخش، چند چالش نهفته و یا آشکار دارد و باید هوشمندانه و قبل از هر اتفاقی آن را شناسایی و برای آن اقدامات پیشگیرانه، کنترلی و مقابلهای انجام داد.
وی با بیان اینکه طرح جامع پدافند غیرعامل باید به بهترین شکل ممکن تدوین شود، اظهار داشت: بسیاری از فعالیتها و کارها از وظایف و مأموریت ذاتی دستگاههای اجرایی و خدمات رسان بوده و در حوزه پدافند غیرعامل نمی گنجد مگر در شرایطی که بحران ساز باشد.
احمدی اظهار داشت: برای انجام هر اقدامی نباید به دنبال تأمین اعتبار از این محل بود.
استاندار با بیان اینکه طرح جامع پدافندغیرعامل نگاه بنیادی به مسائل حساس استان دارد، گفت: این امر موضوعی کلیدی است که از طرح آمایش مهمتر بوده و برای تدوین آن همه دستگاههای اجرایی آمار و اطلاعات لازم را با هماهنگی از دستگاه مرکزی در اختیار مشاور ومجری این طرح قرار دهند.
احمدی افزود: برای هر فصل طرح جامع پدافند غیرعامل استان فردی متخصص انتخاب و دادهها و اطلاعات را نظارت و کنترل کند و در جلسه جوابگوی پرشش ها باشد و مسائل نیز باید به صورت تخصصی طراحی و به پیش برود.
وی تصریح کرد: این استان بحرانهای طبیعی را تجربه میکند و باید موضوع پدافند غیرعامل به طور ویژه مورد توجه قرار گرفته و در کنار این مهم نیز وظایف ذاتی دستگاههای اجرایی نباید به حاشیه برده شوند.
استاندار همچنین با اشاره به آتش سوزیهای جنگلها در فصل گرم گفت: با توجه به شرایط امسال و انبوهی مراتع و جنگل موضوع آتش سوزیها باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
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