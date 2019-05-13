ناکامی صهیونیستها در تشکیل کابینه/«ریولین» ۱۴ روز دیگر مهلت داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، منابع وابسته به رژیم صهیونیستی از تمدید مهلت تشکیل کابینه این رژیم خبر دادند.

روزنامه صهیونیستی معاریو گزارش داد: رووین ریولین رئیس رژیم صهیونیستی، مهلت تشکیل کابینه را به درخواست بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم ۱۴ روز تمدید کرده است.

این در حالی است بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی با گذشت ۲۶ روز از مهلت خود برای تشکیل کابینه، با شکست مواجه شده و درخواست تمدید برای انجام مذاکرات بیشتر با احزاب را کرده بود.

نتانیاهو برای تشکیل ائتلاف هنوز باید با شرکای بالقوه خود به توافق برسد. حزب لیکود پس از انتخابات ۲۰ فروردین در سرزمین‌های اشغالی کرسی‌های بیشتری را نسبت به احزاب دیگر کسب کرد. احزاب راه یافته به پارلمان رژیم صهیونیستی در مذاکره با «رووین ریولین» رئیس رژیم صهیونیستی، نتانیاهو را برای تشکیل کابینه مأمور کردند. نتانیاهو برای تشکیل کابینه رژیم صهیونیستی مجموعاً ۴۲ روز فرصت دارد. در گام اول به وی ۲۸ روز فرصت برای مذاکره با احزاب و تشکیل کابینه داده می‌شود. در صورت ناکامی در این مدت زمان، ۱۴ روز دیگر فرصت پیدا می‌کند.