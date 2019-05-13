هجوم ملخهای صحرایی به جنوب غربی کهگیلویه وبویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، عزیز فیلی بعدازظهر دوشنبه در نشست اضطراری شورای مدیریت بحران استان افزود: فرمانداران برای مقابله با هجوم ملخهای صحرایی آمادگی کامل داشته باشند و فرماندار گچساران نیز در این خصوص و برای جلوگیری از گسترش این بحران به سایر استانها نشستی با حضور فرمانداران شهرستانهای همجوار از جمله دیلم، بهبهان، رامهرمز، گناوه و نورآباد برگزار کند.
وی بیان داشت: ۲۰۰ میلیون تومان اعتبار برای مبارزه با این آفت در اختیار جهاد کشاورزی قرار میگیرد و فرمانداران سایر شهرستانها، مسئولان شرکت نفت، محیط زیست، هلال احمر و شهرداری نیز موظفند امکانات لازم برای مقابله با این بحران را در اختیار جهاد کشاورزی قرار دهند.
فیلی همچنین با اشاره به احتمال آتش سوزی جنگلها و مراتع در سال جاری گفت: به علت بارش مناسب باران و رشد مراتع به احتمال زیاد در مناطق گرمسیری شاهد وقوع آتشسوزی خواهیم بود و در این راستا تمامی فرمانداریهای هشت گانه استان نسبت به تشکیل قرارگاه عملیاتی مهار آتش برای مقابله با هرگونه آتش سوزی در عرصههای جنگلی استان اقدام کنند.
معاون عمرانی استانداری اظهار داشت: تمامی دستگاههای اجرایی در این خصوص مشارکت میکنند و در نشست کمیته برنامه ریزی شهرستانها اعتباراتی در این راستا مصوب و تخصیص داده شود و از محل اعتبارات استانی نیز اعتباراتی تخصیص مییابد و پیگیر اعتبارات کشوری نیز هستیم.
فیلی افزود: برای مدیریت بهتر این موضوع فرماندار هر شهرستان به عنوان فرماندار معین شهرستان دیگری انتخاب شود.
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