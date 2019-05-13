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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۷:۰۴

نتایج بازخوانی متون «تئاتر بچه‌های مسجد» اعلام شد

نتایج بازخوانی متون «تئاتر بچه‌های مسجد» اعلام شد

بجنورد- پس از بررسی و بازخوانی متون ارسالی به دبیرخانه سومین فصل اجراهای عمومی «تئاتر بچه‌های مسجد»، ۹ نمایشنامه جهت بازبینی و اجرا در مساجد خراسان شمالی مورد تأیید قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول واحد هنرهای نمایشی حوزه هنری خراسان شمالی اظهار کرد: پس از برگزاری موفق نخستین و دومین فصل اجراهای عمومی تئاتر بچه‌های مسجد و نیز استقبال عموم مردم، برگزاری سومین دوره این اجراها در دستور کار قرار گرفت.

سید مهدی کشمیری گفت: در سومین دوره فصل اجراهای عمومی تئاتر بچه‌های مسجد به کیفیت اجراها توجه ویژه‌ای داشته و به همین منظور طی هماهنگی به عمل آمده یک دوره آموزشی جهت ارتقا سطح دانش هنرمندان شرکت کننده در این فصل تئاتر بچه‌های مسجد برگزار خواهد شد.

کشمیری افزود: نمایشنامه‌های رسیده به دبیرخانه با موضوع مسجد و انقلاب اسلامی، مسجد و دفاع مقدس، مسجد و مدافعان حرم، مسجد و اخلاق، مسجد و قصص قرآنی و… است که پس از بازبینی نمایش‌ها، کارشناسی از سمت حوزه هنری خراسان شمالی در جهت بهبود کیفیت آثار نمایشی به مدد کارگردان خواهد آمد.

وی تصریح کرد: اجراهای فصل سوم تئاتر بچه‌های مسجد همزمان با سالروز فتح خرمشهر در سطح خراسان شمالی انجام خواهد شد.

کد مطلب 4616056

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