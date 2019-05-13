دیدار با خانواده شهدا و ایثارگران در ماه مبارک رمضان

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام حسن هنرمند ضمن تبریک فرارسیدن ماه مبارک رمضان و آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه مسلمانان، گفت: ماه مبارک رمضان ماه بخشش گناهان است و درهای رحمت خداوند در این ماه بهسوی بندگان بازخواهد بود، این ماه، ماه شکستن «بتهای نفس» و سجده عشق بر درگاه «معشوق آفرین نامتناهی» است، بهمنظور بهرهمندی هرچه بیشتر از فضای معنوی ضیافت الهی، همانند سالهای گذشته برنامه دیدار با والدین معظم شهدا، ایثارگران و افراد بستری در منزل، بیمارستان و آسایشگاهها در ماه مبارک رمضان انجام میشود.
وی افزود: این دیدارها با بهرهگیری از تمام امکانات بنیاد و هماهنگی با سازمانهایی مانند سازمان تبلیغات اسلامی، دفاتر ائمه جمعه و همراهی مدیران ارشد بنیاد برگزار میشود.
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