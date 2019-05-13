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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۷:۳۰

مدیرکل مدیریت بحران کهگیلویه و بویراحمد:

فرمانداران پنج نفر را به عنوان«بحران یار» انتخاب کنند

فرمانداران پنج نفر را به عنوان«بحران یار» انتخاب کنند

یاسوج- مدیرکل مدیریت بحران کهگیلویه و بویراحمد گفت: در راستای مدیریت صحیح در بحرانها هر فرماندار باید پنج نفر را به عنوان بحران یار انتخاب کند.

به گزارش خبرنگار مهر، وحید محمدی تبار بعدازظهر دوشنبه در نشست ستاد بحران استان افزود: یکی از مسائلی که اکنون با آن درگیر هستیم بحث ملخ‌های صحرایی است که برای مبارزه با این آفت اقدامات خوبی انجام شده اما باید تقویت شود.

وی بیان داشت: این آفت در حوزه بی بی حکیمه وارد شده است و باید برای مبارزه بهینه و مطلوب با آن همه استان‌ها همکاری داشته باشند.

محمدی تبار همچنین با اشاره به لزوم توجه ویژه به بحث آتش سوزی جنگل‌ها تصریح کرد: در سال جاری به دلیل بارشهای خوبی که داشتیم پوشش گیاهی بیشتری داریم و درختان بلوط نیز در شرایط بسیار بهتری هستند و به دلیل پوشش گیاهی بیشتر، احتمال آتش سوزی بیشتر وجود دارد که باید در این راستا همواره آمادگی وجود داشته تا از ایجاد خسارت به مراتع و جنگل‌ها جلوگیری شود.

کد مطلب 4616076

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