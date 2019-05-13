فرمانداران پنج نفر را به عنوان«بحران یار» انتخاب کنند

به گزارش خبرنگار مهر، وحید محمدی تبار بعدازظهر دوشنبه در نشست ستاد بحران استان افزود: یکی از مسائلی که اکنون با آن درگیر هستیم بحث ملخ‌های صحرایی است که برای مبارزه با این آفت اقدامات خوبی انجام شده اما باید تقویت شود.

وی بیان داشت: این آفت در حوزه بی بی حکیمه وارد شده است و باید برای مبارزه بهینه و مطلوب با آن همه استان‌ها همکاری داشته باشند.

محمدی تبار همچنین با اشاره به لزوم توجه ویژه به بحث آتش سوزی جنگل‌ها تصریح کرد: در سال جاری به دلیل بارشهای خوبی که داشتیم پوشش گیاهی بیشتری داریم و درختان بلوط نیز در شرایط بسیار بهتری هستند و به دلیل پوشش گیاهی بیشتر، احتمال آتش سوزی بیشتر وجود دارد که باید در این راستا همواره آمادگی وجود داشته تا از ایجاد خسارت به مراتع و جنگل‌ها جلوگیری شود.