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۲۴ اسفند ۱۳۸۵، ۱۲:۲۷

در بیرجند ؛

80 درصد متکدیان معتاد هستند

مدیرکل امور اجتماعی استانداری خراسان جنوبی گفت: تا کنون 532 متکدی در شهرستان بیرجند شناسایی و ساماندهی شده اند که بیش از 80 درصد آنان ، معتاد هستند.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند ، غلامرضا طاهری امروز در جسله ستاد ساماندهی متکدیان شهرستان بیرجند افزود: مرکز جمع آوری متکدیان بیرجند از سال 81 کار خود را شروع کرده است که تا کنون بیش از 297 متکدی مرد و 235 متکدی زن را شناسایی ، جمع آوری و ساماندهی نموده است.

 

مدیرکل امور اجتماعی استانداری خراسان جنوبی خاطر نشان کرد: از این تعداد متکدی 80 نفر حرفه ای و عمدتا سالمند هستند.

 

وی با اشاره به اینکه بیش از 29 میلیون و 700 هزار تومان برای تجهیز مرکز متکدیان در بیرجند تخصیص یافته است ، افزود: 2 کارشناس ، 3 مراقب ، 3 نگهبان و 2 نیروی خدماتی تا کنون در این امر فعالیت داشته اند.

 

طاهری ، عمده ترین مشکلات مرکز متکدیان بیرجند را نبود قرنطینه ، اعتیاد متکدیان و نبود افراد مشخص در پست های مختلف این امر و نبود حمایت قضائی عنوان نمود.

 

مدیرکل امور اجتماعی استانداری خراسان جنوبی ، تکدی ‌گری را از مهم‌ ترین آسیبهای اجتماعی در شهرها برشمرد و افزود: عمده این ناهنجاری از اعتیاد و فقر ناشی شده و با زمینه‌ های قبلی به وجود آمده است.

وی افزود: تکدی ‌گری می‌ تواند با عنوان پوششی برای سایر جرائم مورد استفاده واقع شود که این امر موجب زشت جلوه دادن چهره شهرها می‌ شود.

کد مطلب 461610

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