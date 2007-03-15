80 درصد متکدیان معتاد هستند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند ، غلامرضا طاهری امروز در جسله ستاد ساماندهی متکدیان شهرستان بیرجند افزود: مرکز جمع آوری متکدیان بیرجند از سال 81 کار خود را شروع کرده است که تا کنون بیش از 297 متکدی مرد و 235 متکدی زن را شناسایی ، جمع آوری و ساماندهی نموده است.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری خراسان جنوبی خاطر نشان کرد: از این تعداد متکدی 80 نفر حرفه ای و عمدتا سالمند هستند.

وی با اشاره به اینکه بیش از 29 میلیون و 700 هزار تومان برای تجهیز مرکز متکدیان در بیرجند تخصیص یافته است ، افزود: 2 کارشناس ، 3 مراقب ، 3 نگهبان و 2 نیروی خدماتی تا کنون در این امر فعالیت داشته اند.

طاهری ، عمده ترین مشکلات مرکز متکدیان بیرجند را نبود قرنطینه ، اعتیاد متکدیان و نبود افراد مشخص در پست های مختلف این امر و نبود حمایت قضائی عنوان نمود.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری خراسان جنوبی ، تکدی ‌گری را از مهم‌ ترین آسیبهای اجتماعی در شهرها برشمرد و افزود: عمده این ناهنجاری از اعتیاد و فقر ناشی شده و با زمینه‌ های قبلی به وجود آمده است.

وی افزود: تکدی ‌گری می‌ تواند با عنوان پوششی برای سایر جرائم مورد استفاده واقع شود که این امر موجب زشت جلوه دادن چهره شهرها می‌ شود.