کتاب «بهار طاعت» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «بهار طاعت» برگزیده‌ای از بهترین سخنرانی‌های حرم مطهر رضوی با موضوعات آداب، آئین و برکات ماه مبارک رمضان و روزه‌داری است که توسط سخنرانان سرشناسی نظیر حجج اسلام قرائتی، میرباقری، حسینی قمی، کازرونی، حاج علی‌اکبری و … برای زائران بارگاه منور رضوی ایراد شده است و در واقع برش‌هایی از متن سخنرانی این افراد به شمار می‌آید که در ۱۵۰ صفحه و در قطع رقعی تولید و منتشر شد.

این اثر ششمین جلد از مجموعه کتب مشکات می‌باشد که به کوشش جعفر حسن‌زاده گردآوری شده و توسط انتشارات زائر رضوی به چاپ رسیده است.

«آمادگی قبل از رمضان»، «ویژگی‌های ماه رمضان»، «تغذیه صحیح در ماه مبارک»، «فرصت‌ها و برکات ماه رمضان»، «لیالی قدر» برخی از عناوین این کتاب است.