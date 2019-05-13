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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۹:۰۶

اخطار سازمان هواشناسی نسبت به بارش باران و تگرگ در مناطق کوهستانی

اخطار سازمان هواشناسی نسبت به بارش باران و تگرگ در مناطق کوهستانی

سازمان هواشناسی با صدور اخطاریه‌ای نسبت به احتمال وقوع تگرگ در دره‌ها و مناطق کوهستانی و آبگرفتگی معابر در مناطق شهری شرق و شمال شرق تهران و غرب استان سمنان هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در اخطاریه سازمان هواشناسی آمده است: «با توجه به عبور موج تراز میانی و ناپایداری جو و افزایش ناپایداری فصلی جو، بارش به‌صورت رگبار باران همراه با رعد و برق و وزش باد شدید موقتی و احتمال وقوع تگرگ و سیلاب ناگهانی در دره‌ها و مناطق کوهستانی و آبگرفتگی معابر در مناطق شهری شرق و شمال شرق تهران و غرب استان سمنان، سه شنبه و چهارشنبه (۲۴ و ۲۵ اردیبهشت ماه) وجود دارد.

لذا به هموطنان در این مناطق توصیه می‌شود احتیاط لازم را در عبور و توقف در مناطق کوهستانی به عمل آورند. همچنین از اسکان در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند و به سازمان‌ها و ارگان‌های ذیربط نیز توصیه می‌شود تمهیدات لازم جهت کاهش خسارات احتمالی را به عمل آورند.»

کد مطلب 4616133

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