شرط اعلام شده ایران به اروپا برای ماندن در برجام

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع نزدیک به دیپلمات‌های اروپایی به رویترز گفته‌اند، تهران برای ماندن در برجام تاکید دارد که روزانه ۱.۵ میلیون بشکه نفت را به بازارهای جهانی صادر کند.

با این حال منابع مذکور اعلام داشته‌اند، این رقم اعلام شده مکتوب و ثبت نشده و تنها به صورت شفاهی میان مذاکره کنندگان ایرانی و اروپایی عنوان شده است.

منابع این خبر گفته‌اند که مذاکره کنندگان ایرانی در مذاکرات خود خواستار ارائه تضمین‌های لازم از سوی اروپا برای تداوم فروش نفت ایران همزمان با اعمال دور جدیدی از تحریم‌های آمریکا شده‌اند.

طی یک سال گذشته و پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای برجام، دولت ترامپ تلاش زیادی برای آن چه «به صفر رساندن فروش نفت ایران» عنوان شده، دنبال کرده است. با این حال بسیاری از خریداران عمده نفت ایران از جمله ژاپن و کره جنوبی پس از عدم تمدید معافیت‌های آمریکا برای خرید نفت از ایران، خواستار تداوم معافیت‌ها برای خرید نفت از ایران شده‌اند.