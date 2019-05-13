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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۹:۳۹

مدیرکل جهاد کشاورزی استان تهران:

تسهیلات تکلیفی طی سال ۹۷ در بخش کشاورزی۷۰ درصد افزایش داشته است

تسهیلات تکلیفی طی سال ۹۷ در بخش کشاورزی۷۰ درصد افزایش داشته است

تهران- مدیرکل جهاد کشاورزی استان تهران گفت: تسهیلات تکلیفی در بخش کشاورزی۷۰ درصد افزایش داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، کریم ذوالفقاری ظهر دوشنبه در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید که با حضور انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران برگزار شد طی سخنانی با اشاره به اینکه در سال ۹۶ از مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی و تسهیلات در بخش کشاورزی بهره مند بودیم اظهار داشت: طی سال ۹۷ این مبلغ به میزان ۷۰ درصد افزایش پیدا کرد

ذوالفقاری در ادامه با بیان اینکه سود تسهیلات بخش کشاورزی پایین است افزود: میزان سود تسهیلات در بخش صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی ۱۴ درصد و در بخش دام ۱۵.۱ درصد و در حوزه گلخانه، شیلات و گیاهان دارویی ۹ درصد است که باید به آن توجه شود.

مدیرکل جهاد کشاورزی استان تهران در خصوص ضرورت تأمین سرمایه در گردش گفت: انتظار این است که ۱۰۰ میلیارد تومان برای سرمایه در گردش بخش کشاورزی استان تهران لحاظ شود.

وی با بیان اینکه سامانه سیتا در راستای حمایت از متقاضیان ایجاد فرصت‌های شغلی در بخش کشاورزی ایجاد شده است، افزود: بر اساس مصوبه ارائه شده در این زمینه بهره‌برداران بخش کشاورزی می‌توانند برای ایجاد رسته‌های شغلی در سیتا ثبت نام می‌کنند که تاکنون ۳۰ میلیارد ریال طرح آماده در این سامانه داریم که در آینده نزدیک بررسی و پرداخت تسهیلات آن از اوایل خردادماه آغاز می‌شود.

کد مطلب 4616150

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