به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، در متن بخشنامه بیژن زنگنه که امروز (دوشنبه، ۲۳ اردیبهشتماه) ابلاغ شده آمده است: «در اجرای تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ و سیاستهای دولت برای صرفهجویی و کاهش هزینههایی که در عمل هیچ تأثیری در کارایی دستگاهها ندارد و در ادامه سیاستها و روشهایی که تاکنون برای کاهش هزینهها اتخاذ شده و با توجه به شرایط ویژه کشور، پس از بحث، مذاکره و همفکری در شورای معاونان وزارتخانه، به استناد جز ۶ بند «ب» ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۹ اردیبهشت ماه ۹۱، موارد زیر با هدف مدیریت و کاهش هزینهها در شرکتهای تابعه صنعت نفت برای رعایت دقیق ابلاغ میشود.»
هزینههای اداری، مأموریتهای داخلی و خارجی کارکنان، همایشها، سمینارها، کنفرانسها و نمایشگاهها، جوایز تعالی و عناوین مشابه، خرید و چاپ نشریات، ممنوعیت بهکارگیری نیروی انسانی جدید، فروش خانههای سازمانی، زمین و ساختمانهای مازاد، امضای قرارداد با مشاوران حقیقی بعضی از مواردی هستند که جزئیات اجرای آن در این بخشنامه آمده است.
تاکید شده است که این بخشنامه باید در هیئت مدیره همه شرکتهای تابعه با حضور مسئولان مالی، اداری و پشتیبانی شرکتها قرائت شده و از سوی مدیرعامل هر شرکت برای اجرا به همه واحدهای آن شرکت ابلاغ شود و شرکتهای تابعه نیز صرفاً در برابر وزارت نفت پاسخگو هستند.
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