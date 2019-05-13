اسامی دریافت کنندگان تسهیلات اشتغال روستایی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه، حسن عزیزی اظهار داشت: در راستای دستور مقام عالی وزارت مبنی بر اطلاع رسانی عملکرد ادارات کل به صورت شفاف، اسامی دریافت کنندگان ۷,۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات کم بهره اشتغال پایدار روستایی و عشایری به تفکیک استان در پایگاه اطلاع رسانی وزارتخانه به آدرس الکترونیکی https://karafarini.mcls.gov.ir/fa/tarehtahsilateshteghal بارگزاری و در دسترس عموم قرار گرفت.

وی افزود: در چارچوب بندهای آئین نامه روشنگری رسانه‌ای دولت تدبیر و امید، اسامی دریافت کنندگان تسهیلات اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری و تسهیلات اشتغالزایی ویژه مناطق زلزله زده در استان در پایگاه اطلاع رسانی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه به آدرس الکترونیکی https://kermanshah.mcls.gov.ir/ بارگذاری و در اختیار عموم قرار دارد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه در خصوص میزان اعتبارات تخصیصی به استان گفت: از محل تسهیلات اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری و اعتبارات اشتغال ویژه مناطق زلزله زده استان مبلغ ۱,۰۱۷ میلیارد و ۵۴۵ میلیون توأمان به استان کرمانشاه توسط دولت تدبیر و امید مصوب شده است که تاکنون مبلغ ۹۱۰ میلیارد و ۶۷۶ میلیون تومان آن به استان تخصیص یافته است.

وی منبع اطلاعات تعداد ۱۸ هزار و ۸۷۳ طرح اعلام شده را سامانه کارا عنوان کرد و ادامه داد: تاکنون از محل این تسهیلات اشتغالزایی در استان ۶۲۵ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان به میزان ۶۹ درصد سهمیه ابلاغی توسط بانک‌های عامل کشاورزی، پست بانک، توسعه تعاون و صندوق کارآفرینی امید جذب شده است و زمینه ۲۲ هزار و ۷۳۳ فرصت شغلی از محل پرداخت این تسهیلات پیش بینی می‌شود.