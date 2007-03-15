بزرگ ترین حریف ما سایپاست / باید در تمام بازی های خانگی پیروز شویم

به گزارش خبرگزاری مهر،علی دایی پیش از بازی هفته بیست و سوم لیگ برتر مقابل برق شیراز با بیان این مطلب افزود : برق شیراز یک تیم خوب و منسجم است و از یک مربی بزرگ نیز بهره می برد . آنها در هفته های اخیر نتایج خوبی کسب کرده اند و برای ادامه این روند مقابل سایپا با انگیزه ظاهرخواهند شد اما با وجود این ، ما محکوم به برد هستیم و در نهایت به این مهم دست خواهیم یافت.



وی ادامه داد : ‌مصمم هستیم از بازی روز جمعه مقابل برق در زمین اختصاصی خودمان استارت کار را با پیروزی بزنیم و در تمام بازی های خانگی صاحب برتری شویم تا به آنچه می خواهیم در پایان لیگ برسیم .



دایی در خصوص تقابل خود با بیژن ذوالفقارنسب سرمربی فصل گذشته تیم سایپا در بازی روز جمعه خاطرنشان کرد: دکتر ذوالفقارنسب استاد من است و به او علاقه داشته و احترام می گذارم اما زمین فوتبال شرایط خاص خودش را دارد . بازیکنان و کادر فنی سایپا هدف بزرگی را دنبال می کنند. ما به فکر یک بازی خوب همراه با پیروزی هستیم .



بازیکن – مربی سایپا دلیل اعتقادش به قهرمانی این تیم در پایان لیگ برتر را این چنین تشریح کرد : با توجه به بازی های باقیمانده و نظر به اینکه به کادرفنی و بازیکنان تیم سایپا ایمان دارم ، قهرمانی تیممان را مسجل می بینم . همه تیم ها تا هفته آخر حریفان سختی محسوب می شوند و نمی توانم از تیم خاصی به عنوان مشکل ترین نام ببریم فقط باید بگویم که بزرگ ترین حریف ما، تیم سایپا است و خود ماهستیم که تکلیف قهرمانی مان را مشخص می کنیم .

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