ضرورت رفع تنگناهای مرز تجاری چذابه

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شریعتی عصر امروز دوشنبه در جلسه توسعه صادرات غیرنفتی خوزستان اظهار کرد: در این جلسه از کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان، عملکرد خوزستان در سال گذشته بررسی شد؛ هدفگذاری برای صادرات در سال گذشته هشت و نیم میلیارد دلار بود که ۹۵ درصد آن معادل ۸.۱ میلیارد محقق شد.

وی با اشاره به اینکه ارزش هر تُن صادرات خوزستان ۴۸۲ دلار و ارزش هر تُن واردات ۴۴۲ دلار بوده افزود: ارزش هر تُن صادرات به عراق ۵۳۴ دلار بوده که نشان از افزایش ارزش افزوده کالاهای صادراتی را دارد.

استاندار خوزستان تصریح کرد: سال گذشته نسبت به سال ۹۶ صادرات ۱۲ درصد رشد و از لحاظ وزن ۱۲ درصد کاهش داشته یعنی صادرات استان به تدریج شاهد افزایش ارزش افزوده است و رشد کیفی بیشتری را به خود اختصاص می‌دهد.

شریعتی عنوان کرد: برنامه ریزی کردیم که برای امسال که این روند رو به رشد را همچنان ادامه و بر آن تأکید کنیم؛ الحمدلله تراز تجاری استان سال گذشته ۱.۳ میلیارد دلار مثبت بوده یعنی صادرات غیرنفتی از واردات آن بیشتر بوده و باید تداوم پیدا کند.

وی با اشاره به اینکه تلاش کنیم مرزها و صادرات به عراق به صورت اساسی فعال‌تر شود، ادامه داد: مرز چذابه سهم قابل ملاحظه‌ای از صادرات را به خود اختصاص داده و بیش از نیمی از صادرات در این مرز بوده و دو برابر شلمچه صادرات داشت که باید با رفع تنگناها و مشکلات شلمچه آن را تقویت کنیم.

استاندار خوزستان بیان کرد: در جلسه امروز مسائل چذابه مورد بررسی قرار گرفت که از آن بازدید و زمینی که برای ذخیره سیمان خام در این مرز لازم است تعیین تکلیف و مشخص شود؛ پس از سیل شرایط را به نحوی پیش ببریم که صادرات از مرز چذابه دوباره برقرار شود.

شریعتی با اشاره به اینکه ددستگاهایکس ری خریداری شده برای مرز شلمچه هرچه سریع‌تر به این مرز تحویل شود، اضافه کرد: همچنین فرآیندهای صادرات آنالیز و قیمت گذاری مجدد شود تا اجحافی در این زمینه ایجاد نشود و به تدریج بتوانیم موانع صادرات را کاملاً رفع کنیم.

وی افزود: باید این دو مرز فعال را فعال‌تر کنیم و برای ارزآوری کشور آنچه در توانمان هست را به انجام برسانیم و فشارها و تحریم‌های احتمالی را مدیریت و آن را به حداقل برسانیم.