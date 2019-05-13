به گزارش خبرگزاری مهر، اباذر سالاری با اشاره به برگزاری کنگره شهدای این استان بیان کرد: این کنگره، فرصت بسیار خوبی در جهت معرفی شهدای استان هرمزگان در سطح ملی است. چراکه هرمزگان در هر سه حوزه هوایی، زمینی و دریایی در دفاع مقدس نقش آفرین بوده است. همچنین در نبرد مستقیم با استکبار جهانی شهدایی دارد که مردم سراسر کشور در قالب کنگره ملی شهدا با این شهیدان والامقام آشنا خواهند شد.

وی عنوان کرد: به مناسبت برگزاری کنگره ۱۵۰۰ شهید هرمزگان بنا داریم که عملیات اجرایی ۱۵۰۰ پروژه محرومیت زدایی بنا بر نیاز در مناطق محروم این استان آغاز کنیم. برپایی نمایشگاه بزرگ توانمندی‌های دفاعی ارتش و سپاه به عنوان یکی دیگر از برنامه‌های کنگره ملی شهدای استان هرمزگان است.

سالاری با بیان اینکه به دنبال اجرای یک کار متفاوت نسبت به سایر استان‌ها هستیم، یادآور شد: نگاه ما نسبت به برپایی کنگره ملی شهدای هرمزگان این است که این کار مردمی انجام شود. کنگره ملی شهدای استان هرمزگان پس از قریب به ۲۰ سال در روزهای ۱۷، ۱۸ و ۱۹ دی ماه جاری با همکاری تمامی ادارات و نهادهای استان در بندرعباس برگزار خواهد شد.