بارش فروردین امسال در مرکزی طی ۶۵ سال گذشته بی سابقه بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، آرش بهاروند، روز دوشنبه در جلسه شورای حفاظت از منابع آب استان مرکزی در اراک، اظهار داشت: متوسط بارش استان در سال آبی جاری ۴۷۴ میلیمتر می‌باشد که نسبت به میانگین با ۱۸۴ درصد افزایش روبرو بوده است.

وی ادامه داد: میزان بارش باران در سال جاری در شهرستان‌های اراک ۵۴۹ میلیمتر، ساوه ۲۹۷ میلیمتر، تفرش ۴۵۰ میلیمتر، خمین ۵۱۰ میلیمتر، محلات ۳۶۲ میلیمتر، شازند ۹۵۰ میلیمتر، خنداب ۵۵۹ میلیمتر، کمیجان ۵۱۴ میلیمتر، دلیجان ۲۹۷ میلیمتر، آشتیان ۴۳۸ میلیمتر، غرق آباد ۴۷۹ میلیمتر، فرمهین ۴۰۹ میلیمتر و مامونیه ۳۵۶ میلیمتر بوده است.

مدیر کل هواشناسی استان مرکزی بیان کرد: به طور نرمال در یک سال زراعی باید بیشتر از ۲۰ میلیمتر بارش باران در سال آن هم دو بار را داشته باشیم، این در حالی است که میزان بارش‌ها در سال آبی جاری بیشتر از حد نرمال بود.

وی افزود: اگر میزان بارش بیش از ۲۰ میلیمتر طی ۲۴ ساعت اتفاق بیفتد، باید پیش بینی سیلاب و مواجه شدن با بحران را داشته باشیم و با توجه به بارش‌های ابتدای سال، مدیریت خوب ستاد بحران استان مانع از به وجود آمدن این چالش شد.

بهاروند گفت: در فروردین ماه امسال در فاصله یک هفته بارش ۱۱۰ و ۱۱۲ میلیمتری را در استان تجربه کردیم که در طول ۶۵ سال گذشته چنین بارشی در استان مرکزی بی سابقه بوده است.

مدیر کل هواشناسی استان مرکزی اظهار کرد: گرمای زمین باعث کاهش میزان بارندگی شده و در سال‌های آینده این گرما رو به افزایش می‌باشد.