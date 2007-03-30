دولت به وظایف خود در قبال احزاب عمل کند

سید مهدی جوادی دبیر حزب اعتماد ملی در استان اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر در اردبیل، با بیان اینکه در دولت نهم هیچ گامی برای تقویت تحزب در کشور برداشته نشده بلکه بعضا مخالفت هایی هم بیان شده است، تصریح کرد: تاکنون هیچ کمکی از سوی دولت به احزاب راست و چپ صورت نگرفته است.

جوادی با بیان اینکه احزاب اکنون با مشکلات عدیده ای مواجه هستند، گفت: احزاب و گروههای سیاسی اکنون در مرحله معرفی خود به جامعه هستند.

وی افزود: باید زمینه های لازم در این خصوص از سوی دولت فراهم شود تا احزاب بتواند برنامه هایشان را در زمینه های مختلف ارائه دهند.

دبیر حزب اعتماد ملی در استان اردبیل در خصوص فعالیت های دفتر این حزب در اردبیل نیز گفت: با توجه به اینکه دفتر ما در شهریورماه گذشته افتتاح شد، تقویت روزنامه اعتماد ملی به عنوان ارکان رسمی حزب و تقویت ویژه نامه استانی روزنامه اعتماد ملی ، ایجاد شعبات، عضو گیری ، برنامه ریزی در رابطه با انتخابات مجلس آینده در کنار احزاب اصلاح طلبان از جمله برنامه های آتی دفتر حزب اعتماد ملی استان اردبیل است.