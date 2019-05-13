به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی طی یادداشتی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: از حدود یکسال پیش اروپا دنبال یک ساز و کار مالی برای انجام تجارت با ایران بود، تا اینکه بالاخره سه ماه پیش آن را معرفی کرد.

وی ادامه داد: نزدیک دو ماه است ساز و کار متناظر با آن، تحت عنوان ساز و کار تجارت و تأمین مالی «ساتما»، در تهران تأسیس و مدیران آن به اروپایی‌ها معرفی شدند.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: تکرار مداوم جملاتی نظیر دنبال سازوکار مالی بودن، از سوی مسئولین اروپایی، گزاره‌ای تکراری و نخ نما شده خواهد بود.

به گفته همتی، ساده‌ترین کار برای عملیاتی کردن فعالیت سازوکارهای «اینستکس» و «ساتما» برداشت نفت توسط شرکت‌ها و نهادهای اروپایی یا اعطای یک خط اعتباری به صادرکنندگان اروپایی برای شروع صادرات به ایران است.

وی تاکید کرد: اگر نگران واکنش آمریکا در مورد نوع کالاهای صادراتی به ایران هستند، می‌توانند توانایی خود را با صدور کالاهای اساسی و دارو تست کنند. حال می‌توان گفت توپ در زمین اروپا است!