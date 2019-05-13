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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۲۳:۰۰

همتی اعلام کرد؛

ساده‌ترین روش اجرای سازوکارمالی/خط اعتباری به صادرکنندگان اروپایی

ساده‌ترین روش اجرای سازوکارمالی/خط اعتباری به صادرکنندگان اروپایی

رئیس کل بانک مرکزی گفت: ساده‌ترین کار برای عملیاتی کردن فعالیت سازوکارهای«اینستکس»و«ساتما»برداشت نفت توسط نهادهای اروپایی یا اعطای خط اعتباری به صادرکنندگان اروپایی برای صادرات به ایران است.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی طی یادداشتی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: از حدود یکسال پیش اروپا دنبال یک ساز و کار مالی برای انجام تجارت با ایران بود، تا اینکه بالاخره سه ماه پیش آن را معرفی کرد.

وی ادامه داد: نزدیک دو ماه است ساز و کار متناظر با آن، تحت عنوان ساز و کار تجارت و تأمین مالی «ساتما»، در تهران تأسیس و مدیران آن به اروپایی‌ها معرفی شدند.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: تکرار مداوم جملاتی نظیر دنبال سازوکار مالی بودن، از سوی مسئولین اروپایی، گزاره‌ای تکراری و نخ نما شده خواهد بود.

به گفته همتی، ساده‌ترین کار برای عملیاتی کردن فعالیت سازوکارهای «اینستکس» و «ساتما» برداشت نفت توسط شرکت‌ها و نهادهای اروپایی یا اعطای یک خط اعتباری به صادرکنندگان اروپایی برای شروع صادرات به ایران است.

وی تاکید کرد: اگر نگران واکنش آمریکا در مورد نوع کالاهای صادراتی به ایران هستند، می‌توانند توانایی خود را با صدور کالاهای اساسی و دارو تست کنند. حال می‌توان گفت توپ در زمین اروپا است!

کد مطلب 4616213

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    نظرات

    • نادر IR ۱۳:۵۳ - ۱۳۹۸/۰۲/۲۴
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      پاسخ
      جناب همتی چرا این بازار متشکل ارزی شروع بکار نمیکند؟ قول آغاز بکار تا آخر فروردین داده بودید چه شد؟

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