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۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۸:۲۸

نگرانی مخالفان سودانی نسبت به اِعمال خشونت علیه معترضان

نگرانی مخالفان سودانی نسبت به اِعمال خشونت علیه معترضان

مخالفان سودانی با صدور بیانیه ای نسبت به اِعمال خشونت علیه معترضان در این کشور ابراز نگرانی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، ائتلاف «الحریه والتغییر» که نماینده مخالفان سودانی به شمار می رود با صدور بیانیه ای اعلام کرد که نسبت به استفاده از خشونت های آشکار علیه معترضان این کشور نگران است.

در این بیانیه آمده است: ما با اعمال خشونت علیه غیر نظامیان از سوی هر کسی مخالف هستیم.

در این بیانیه تاکید شده است: انقلابی که ۵ ماه ادامه داشت کاملا مسالمت آمیز بوده و تلاش ها برای خدشه دار کردن آن راه به جایی نمی برد.

مخالفان سودانی از شورای نظامی انتقالی این کشور خواستند به وظایف خود در قبال حمایت از تظاهرات کنندگان عمل کند.

شایان ذکر است که در جریان جدیدترین حمله نیروهای امنیتی سودان به معترضان در خارطوم دست کم ۱۰ نفر مجروح شده اند.

کد مطلب 4616263

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