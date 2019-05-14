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۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۹:۲۶

گفتگوی تلفنی «پوتین» و «اردوغان» درباره ادلب

گفتگوی تلفنی «پوتین» و «اردوغان» درباره ادلب

رؤسای جمهوری روسیه و ترکیه به صورت تلفنی درباره اوضاع سوریه و به خصوص تنش‌ها در استان ادلب گفتگو کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهوری روسیه در تماس تلفنی با «رجب طیب اردوغان» همتای ترکیه‌ای خود درباره بحران سوریه و به خصوص اوضاع در منطقه کاهش تنش در استان ادلب گفتگو کرد.

بر اساس این گزارش، دو طرف در این تماس تلفنی به تبادل نظر درباره موضوعات اصلی بحران سوریه و تمرکز بر اوضاع مناطق کاهش تنش در ادلب پرداختند.

در این تماس تلفنی، بر اهمیت ادامه هماهنگی و تلاش‌ها بین روسیه و ترکیه برای حل بحران سوریه تاکید شده است.

دو طرف همچنین درباره روابط سیاسی و تجاری و اقتصادی دو جانبه گفتگو کردند.

کد مطلب 4616323

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