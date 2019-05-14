گفتگوی تلفنی «پوتین» و «اردوغان» درباره ادلب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهوری روسیه در تماس تلفنی با «رجب طیب اردوغان» همتای ترکیه‌ای خود درباره بحران سوریه و به خصوص اوضاع در منطقه کاهش تنش در استان ادلب گفتگو کرد.

بر اساس این گزارش، دو طرف در این تماس تلفنی به تبادل نظر درباره موضوعات اصلی بحران سوریه و تمرکز بر اوضاع مناطق کاهش تنش در ادلب پرداختند.

در این تماس تلفنی، بر اهمیت ادامه هماهنگی و تلاش‌ها بین روسیه و ترکیه برای حل بحران سوریه تاکید شده است.

دو طرف همچنین درباره روابط سیاسی و تجاری و اقتصادی دو جانبه گفتگو کردند.