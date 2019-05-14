رونمایی از سامانه جامع اینترنتی برنامه ریزی درسی دانش آموزان

به گزارش خبرنگار مهر، این سامانه می‌تواند کمکی برای برنامه ریزی تحصیلی دانش آموزان استان خصوصاً آمادگی در کنکور سراسری باشد.

علی عسکر نجفی صبح سه شنبه در جمع اعضای کارگروه اتاق فکر کنکور سراسری این اداره کل گفت: یکی از رسالت‌های اصلی آموزش و پرورش در کنار مقوله تربیت توجه به مقوله آموزش می‌باشد

مدیرکل آموزش و پرورش فارس گفت: در کشور از استان فارس انتظار بالایی وجود دارد که در حوزه آموزش و خصوصاً کنکور سراسری دارای جایگاه خوبی باشد هرچند در حال حاضر با این جایگاه فاصله داریم

نجفی گفت: راه اندازی کارگروه و اتاق‌های مختلف کیفیت بخشی به آموزش از جمله برنامه‌هایی هست که در حال حاضر در دستور کار آموزش و پرورش استان قرار دارد و امیدواریم محصول آن ارتقای جایگاه آموزشی استان باشد.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش فارس نیز در این جلسه گفت: اتاق‌های فکر متعددی در خصوص کیفیت بخشی به مقوله آموزش در حوزه آموزش متوسطه استان راه اندازی شده است که در این اتاق‌ها از ظرفیت افراد و نخبگان متعدد بنا بر تخصص لازم استفاده می‌شود

فرهاد اسماعیلی گفت: یکی از این کارگروها اتاق فکر کنکور است که در آن از کارشناسان و مشاروان خبره استان استفاده شده و هدف از آن ارتقای جایگاه استان در کنکور سراسری است

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش فارس گفت: یکی از مصوبات این اتاق راه اندازی سامانه اینترنتی برنامه ریزی درسی دانش آموزان استان بود تا همه دانش آموزان و مشاوران بتوانند به راحتی به اطلاعات مورد نیاز برای برنامه ریزی مطلوب درسی دست پیدا کنند.

وی گفت: این سامانه هم اکنون قابل دسترس است و افراد می‌توانند با مراجعه به ستون سمت چپ سایت اداره کل آموزش و پرورش استان فارس این سامانه را مشاهده و از خدمات آن بهره مند شوند.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش فارس گفت: یکی دیگر از اهداف این سامانه ایجاد آمادگی نسبی در دانش آموزان برای ادامه تحصیل در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی است که تلاش شده همه اطلاعات مورد نیاز دانش آموزان در اختیار آنها قرار داده شود.

رئیس اداره دوره دوم آموزش متوسطه آموزش و پرورش فارس نیز در این جلسه گفت: وضعیت آموزشی استان در کنکور سراسری صرفاً در کسب رتبه‌های زیر ۱۰ سنجیده نمی‌شود و۳ شاخص شامل رتبه‌های زیر ۳ هزار کنکور، میانگین نمرات شرکت کنندگان و درصد قبولی نیز مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و در مجموع این ۴ شاخص هست که تعیین کننده جایگاه استان است

علیرضا شجاعی پور گفت: هرچند که در کسب رتبه‌های زیر ۱۰ کنکور سراسری توفیق چندانی نداشتیم ولی این دلیل بر عملکرد ضعیف استان نیست چراکه در سایر شاخص‌ها، استان فارس در وضعیت خوبی می‌باشد هرچند که باید تلاش کرد تا جایگاه ارتقا یابد.

رئیس اداره دوره دوم آموزش متوسطه آموزش و پرورش فارس برای مثال به تعداد دانش آموزان کسب کننده رتبه زیر ۳ هزار در کنکور سال گذشته اشاره کرد و گفت: ۴۱۸ نفر از دانش آموزان استان فارس توانستند رتبه‌های زیر ۳ هزار را در گروه‌های مختلف آزمایشی در کنکور سال گذشته از آن خود کنند

شجاعی پور همچنین به میانگین نمره شرکت کنندگان در کنکور سراسری سال گذشته اشاره کرد و افزود: استان فارس در گروهای آزمایشی ریاضی، تجربی و ادبیات و علوم انسانی به ترتیب رتبه‌های ۱۳، ۱۸ و ۱۶ کنکور سراسری را در کشور از آن خود کرده است

رئیس اداره دوره دوم آموزش متوسطه آموزش و پرورش فارس همچنین در خصوص جایگاه استان فارس در کسب درصد قبولی دانش آموزان در کنکور سراسری گفت: در کنکور سال گذشته درمجموع دانش آموزان استان توانستند رتبه ۲۰ را کسب کنند که این رتبه نسبت به سال ماقبل آن یک پله صعود داشته است

مشاور عضو اتاق فکر کنکور اداره کل آموزش و پرورش فارس نیز در این جلسه درخصوص سامانه اینترنتی برنامه ریزی درسی گفت: این سامانه شامل بخش‌های متعددی همچون: کارنامه پذیرفته شدگان سال قبل، نمودار ضریب درس‌ها در آزمون، فهرست درس‌ها جهت برنامهریزی، نحوه پاسخگویی داوطلبان به سوالات کنکور ۹۷ می‌باشد

رزاق خواجه زاده همچنین گفت: در این سامانه فهرست کتب منبع سوالات آزمون سراسری، فهرست حذفیات منابع آزمون سراسری، دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته و برخی دیگر از مواردی که دانش آموزان برای برنامه ریزی درسی خصوصاً در کنکور مورد نیاز دارند قرار داده شده است.