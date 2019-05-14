گوزن زرد ایرانی در جزایر دریاچه ارومیه سرشماری می شود

امید یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه آخرین سرشماری جمعیت گوزن زرد ایرانی در سال ۹۴ انجام شده است افزود: بر اساس آخرین سرشماری جمعیت گوزن زرد ایرانی در جزایر دریاچه ارومیه به ۱۶۶ رأس می‌رسید.

وی ادامه داد: از سال ۹۴ تاکنون تغییرات زیست محیطی زیادی در جزایر دریاچه ارومیه بودیم و این گونه باارزش نیز با تهدیدات زیستی زیادی از جمله خشکی دریاچه ارومیه، مشاهده حیوانات درنده و کمبود آب و غذا و …مواجه بود و آمار دقیقی از جمعیت از گونه در دست نیست.

یوسفی با بیان اینکه هم اکنون فصل بره زایی گوزن زردایرانی در جزیره اشک دریاچه ارومیه آغاز شده است عنوان کرد: با توجه به بارندگی‌های هفته‌های گذشته و ماه رمضان فرصت حضور در جزیره در جهت سرشماری فراهم نبود که بعد از ماه رمضان سرشماری این گونه باارزش در معرض خطر آغاز می‌شود.

رئیس اداره حیات وحش حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی با اشاره به اینکه برنامه ملی عمل گوزن زرد ایرانی امسال نیز با تأمین اعتبار موردنیاز اجرایی می‌شود گفت: این برنامه ۵ ساله در جهت حفاظت از انقراض گوزن زرد ایرانی اجرایی می‌شود که در صورت نیاز برای ۵ سال آینده نیز تمدید خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه پارک ملی دریاچه ارومیه بزرگترین زیستگاه گوزن زرد وحشی در سطح جهانی و بزرگترین خاستگاه خالص‌ترین نژاد قوچ و میش ارمنی است افزود: به دلیل شرایط بحرانی دریاچه ارومیه و تهدیدات زیست محیطی زیستگاه این گونه با ارزش طی سال گذشته محوطه ۳۰ هکتاری جنگلکاری در جزیره اشک ایجاد کردیم که پیش بینی می‌شود جمعیت از گونه افزایش داشته باشد.

یوسفی با ابراز تأسف از اینکه جمعیت گوزن زرد ایرانی در دریاچه ارومیه همچنان در لیست گونه‌های در معرض خطر انقراض قرار دارد گفت: خروج این گونه از لیست گونه‌های در معرض خطر بسیار سخت است ولی تمام تلاش حفاظت محیط زیست استان حفظ و صیانت از جمعیت موجود گوزن زرد ایرانی ساکن در جزایر دریاچه ارومیه است.

جزیره اشک دریاچه ارومیه به اعتقاد کارشناسان بین المللی و ملی یکی از زیستگاه‌های مناسب حیات گوزن زرد ایرانی در دنیاست.

پارک ملی دریاچه ارومیه شامل ۱۰۲ جزیره بزرگ و کوچک که مهم‌ترین آن‌ها جزیره کبودان یا قویون داغی به مساحت ۳۱۲۵ هکتار و زیستگاه قوچ و میش ارمنی و جزیره اشک به مساحت ۲۵۷۰ هکتار زیستگاه اصلی گوزن زرد ایرانی است.