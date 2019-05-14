نیلوفر اختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص بکارگیری معلولین در ادارات دولتی و سهمیه بکارگیری این افراد اظهار داشت: طبق قانون سهمیه معلولین برای بکارگیری در ادارات ۳ درصد است اما تمام معلوم نیز چون سایر افراد باید در آزمون‌های استخدامی شرکت کنند و پس از اعلام نتایج، ۳ درصدی که برای معلولین در نظر گرفته شده، لحاظ می‌شود تا در مقایسه با سایرین بتوانند در دستگاه‌ها به کارگیری شود.

وی افزود: این اقدام در قالب قانون جامع حمایت از معلولین که در مجلس شورای اسلامی تصویب رسید، انجام و در بسیاری از ادارات نیز اجرا می‌شود.

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی استان کرمانشاه عنوان کرد: معلولان باید حتماً در آزمون استخدامی شرکت و امتیاز مورد نظر را کسب کنند تا با اضافه شدن ۳ درصد مذکور بتوانند مشغول به کار و استخدام شوند.

وی در خصوص اینکه چه خدماتی توانبخشی به معلولین در سازمان بهزیستی داده می‌شود، گفت: تمام تلاش ما تاکنون این بوده که همه خدمات نیاز را به معلولین که تحت پوشش بهزیستی هستند، به صورت رایگان ارائه کنیم.

اختیاری در خصوص تعداد معلولینی که در استان کرمانشاه خدمات توانبخشی دریافت می‌کنند، گفت: ۳۹ هزار و ۷۰۳ نفر معلول حوزه توانبخشی در استان کرمانشاه داریم.

وی گفت: تعدادی از بیماران صعب العلاج که در اثر بیماری دچار معلولیت می‌شوند را در لیست معلولین خود قرار داده‌ایم و به آنها خدمات توانبخشی ارائه کرده‌ایم اما با توجه به هزینه‌های بالای درمان آنها، نمی‌توانیم کمک زیادی به آنها کنیم.

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی استان کرمانشاه تاکید و خاطرنشان کرد: خدمات ما بیشتر در حوزه معلولین است و چنانچه معلولین تحت پوشش ما دچار بیماری نیز شوند، در این زمینه به آنها کمک می‌کنیم اما سایر بیماری‌ها که معلولیت محسوب نمی‌شوند و نیاز به خدمات توانبخشی ندارند در حیطه اختیارات ما نیست.