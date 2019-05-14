به گزارش خبرنگار مهر، وزیر آموزش و پرورش در مراسم احیای مدرسه ماندگار مدرسه که صبح امروز برگزار شد، گفت: وقتی به مدارسی مانند شهید مدرس را نگاه می‌کنیم و آن را بررسی می‌کنیم، به این نکته بر می‌خوریم که وجه تمایز این مدارس امکاناتشان نبوده بلکه نیروی انسانی کاربلد و نیروی شایسته عامل رشد و مطرح شدن آن‌ها بوده است و باعث شدند در تاریخ آموزش و پرورش برجسته شوند.

وی بیان کرد: ما تا امروز ۱۰۰ مدرسه ماندگار را شناسایی کرده ایم و مجوز گرفتند. باید از تجربیات این مدارس استفاده کنیم. تجربه‌ای که نشان می‌دهد چگونه مدرسه باید کانون تربیت و مرجع محله باشد و این همان چیزی است که در سند تحول بنیادین به آن اشاره شده است.ارتقاd کیفیت مدرسه در گرو رشد مدراس است و مدرسه باید بالغ شود.

بطحائی اضافه کرد: یکی از سیاست‌هایی که پیگیر آن هستیم این است که مدرسه بتواند روی پای خودش بایستد، بارها و بارها در تحلیل این سیاست گفته‌ام که مدرسه کانون اصلی تربیت است و ما پشتیبان آن هستیم. در طول تاریخ سیطره بخش‌های اداری باعث ناکارآمدی مدرسه در تصمیم‌گیری شده است و اکنون ۷۰۰ صفحه مصوبه که به مدارس ارسال کرده ایم داریم که یک کتاب قطور می‌شود و همکاران برای انجام هر کاری باید از روی این کتاب مشکلات خود را حل کنند.

وزیر آموزش و پرورش گفت: در برخی از استان‌های کشور حتی تا هزار بخشنامه در سال به مدرسه ابلاغ شده و باید و نبایدهایی را اعلام کرده است که با وجود این شرایط دیگر مدارسی مانند مدرس یا البرز نخواهیم داشت.

وی افزود: دنیای عظیم خلاقیت در مدارس را زیر پرده‌ای مخفی کرده‌ایم و مسائل هر روز پیچیده می‌شود. امروز ده‌ها مساله در مدرسه داریم که مدیر می‌تواند آن را حل کند، مدیری که اگر توان و دانشش از من وزیر بیشتر نباشد حتماً کمتر نیست. در حال حاضر ۱۱۰ هزار واحد آموزی در کشور داریم و تا امروز این مدارس را موجودی کور و کر و گنگ پنداشته ایم که باید دستش را بگیریم تا راه برود.

وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: اولین مانع بزرگ برابر ما مقاومت در برابر کار است، اما همه ما باید بدانیم که اینگونه کار پیش نمی‌رود، من باید بدانم که اکنون خادم مدرسه هستم و باید ببینم مدرسه از من چه می‌خواهد و باید آن را اجرا کنم. اصلاح آموزش و پرورش با سخنرانی و دستور دادن پیش نمی‌رود. سیاست مدرسه محوری یکی از رویکردهای جدی ماست و در حال فراهم کردن مقدمات آن هستیم.

وی در ادامه با اشاره به اینکه تهران و شهرستان‌های تهران یکی از محروم‌ترین استان‌ها از نظر فضا و تجهیزات است، بیان کرد: بعد از سیستان و بلوچستان، تهران جز محروم‌ترین استان‌ها محسوب می‌شود. هر چه تلاش کنیم باز هم نیازها از تلاش ما بیشتر است و متأسفانه، چون آمایش سرزمینی نداریم و این از اختیار آموزش و پرورش خارج است، در جاهایی مدرسه ساختیم که دانش‌آموز نداریم.

وی گفت: از آقای رخشانی مهر می‌خواهم که اعتبار لازم برای بازسازی و نوسازی و مقاوم سازی مدارس را برای این منطقه که شهدای بسیاری برای کشور تقدیم کردند در اسرع وقت فراهم کنند و تا حد ممکن از تخریب مدارس خودداری کرده و بیشتر بر مقاوم سازی تاکید شود.