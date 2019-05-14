آسفالت معابر خاکی بجنورد بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیازدارد

روح الله برایتان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یک میلیون و ۲۰۰ هزار متر مربع از معابر شهرستان بجنورد خاکی بوده که این مقدار ۲۵ درصد از کل معابر شهر و بیشتر آن در بخش حاشیه شهر است.

براتیان با اشاره به اینکه معابر حلقه سنگ طی هفته گذشته گذشته آسفالت شده، تصریح کرد: در یک برنامه زمان بندی چهار ماه تلاش خواهیم کرد تا آسفالت معابر خاکی شهر را انجام دهیم.

وی افزود: تمامی معابر خاکی خیابان‌های رودکی در شهرک فرهنگیان، باقرخان ۲، ناظر آباد، احمد آباد، شهرک امام خمینی (خیابان‌های فرعی دبیران) و خیابان تختی شمالی نیز به زودی آسفالت می‌شود.

شهردار بجنورد همچنین با بیان اینکه بخشی اعظمی از آسفالت معابر شهری به دلیل نفوذ آب به ویژه در بارندگی‌ها اخیر از بین رفته است، گفت: قراردای ۲۰ میلیارد تومانی با مسکن و شهرسازی و بخش خصوصی منعقد شده تا تمامی معابر شهری روکش آسفالت شود.

براتیان بیان کرد: طی سه هفته گذشته چهارراه مخابرات تا چهارراه صفا روکش آسفالت شده و همچنین عملیات روکش آسفالت حدفاصل میدان خرمشهر تا میدان دفاع مقدس انجام شد.

وی با اشاره به روکش آسفالت تقاطع فردوسی تا میدان امام حسین، تقاطع ۴۲ متری آیت الله بجنوردی تا کال دوبرار، میدان سی ان جی تا پل خندق، گفت: همزمان با برنامه آسفالت، کار لکه گیری معابر شهری با پنج اکیپ در حال انجام است.