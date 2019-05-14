معرفی فرصت های شغلی به دانش آموختگان و دانشجویان دانشگاه تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره دانشآموختگان دانشگاه تهران اعلام کرد: دانشآموختگان و دانشجویان دانشگاه تهران برای اطلاع از جدیدترین موقعیتهای شغلی معرفی شده به اداره دانشآموختگان دانشگاه تهران، میتوانند با مراجعه به صفحه معرفی موقعیتهای شغلی و جستجوی فرصتهای شغلی با توجه به مقطع، رشته تحصیلی، مهارتها و علایق فردی خود مناسبترین موارد را انتخاب کنند.
ضمناً صاحبان مشاغل، کارآفرینان و مسئولان بخش دولتی برای تأمین نیروی انسانی خود از میان دانشآموختگان و دانشجویان نخبه دانشگاه تهران در زمینههای مختلف کسب و کار میتوانند با مراجعه به تارنمای اداره دانشآموختگان دانشگاه تهران به آدرس alumni.ut.ac.ir و تکمیل فرم معرفی فرصت شغلی از ظرفیتهای این دانشگاه در جهت بهبود وضعیت کسب و کار خود استفاده کنند.
پس از تکمیل فرم در صورت موفق بودن ارسال اطلاعات، یک کد پیگیری به آگهی مورد نظر اختصاص داده خواهد شد که در مراحل بعدی شخص ارسال کننده آگهی میتواند با استفاده از این کد از وضعیت آگهی خود مطلع شود.
اداره دانشآموختگان دانشگاه تهران پس از اطمینان از صحت اطلاعات وارد شده در تارنما، آگهیهای اشتغال منتخب را به طور مقتضی به دانشآموختگان اطلاع رسانی خواهد کرد. استفاده از این خدمات در حال حاضر به صورت رایگان است.
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