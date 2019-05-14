به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واحد ارتباطات، آموزش و پژوهش مجموعه تئاتر شهر، «چیزهای سرد» به نویسندگی و کارگردانی رامین اکبری از روز سه شنبه ۲۴ اردیبهشت در قالب یک تجربه اجرایی کارگاهی در تالار سایه مجموعه تئاتر شهر به صحنه می‌رود.

«چیزهای سرد» که روایتگر خانواده‌ای درگیر و دار برگزاری مراسم مرگ یک زن است، بر پایه ایده‌ای برگرفته از کتاب «بیماری» نوشته «هو کرل» شکل گرفته است. این اثر می کوشد بر مبنای نظریه بدن زیسته / بدن بیولوژیک به فرمی اجرایی دست پیدا کند و بدن را به عنوان ماشینی درگیر اعمال روزمره ترسیم می‌کند که ظهور بیماری در آن زمینه ساز ِ شناخت متفاوتی از این ارگانیسم می‌شود.

رامین اکبری نویسنده و کارگردان، سمانه افکاری تهیه کننده، مؤسسه فرهنگی هنری «برگ» مجری طرح، حمیدرضا بداغی، مژده دایی، آوا شریفی، سیما صادقی، احسان قره داغی، سعید نادری، علی نورانی، نغمه معنوی بازیگران، نرگس بهروزیان طراح صحنه، منا ناطقی طراح لباس، حسام صالح بیگ طراح پوستر و بروشور، مصطفی جلم بادانی طراح نور، حسین اکبری مجری نور، مهرداد مصلحی صدابردار، معصومه رضایی مدیر تبلیغات، بابک احمدی مدیر روابط عمومی، گلدیس نمازیان و دانا عصاره عکاس، امید غفاری، فاطمه مقدسی، امیرحسین اربابی، امیرحسین غفاری دستیاران کارگردان و عرفان نظریان پور ساخت تیزر گروه اجرایی این نمایش را تشکیل می‌دهند.

اجرای «چیزهای سرد» از روز سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ماه ساعت ۱۹ در تالار سایه مجموعه تئاتر شهر میزبان علاقه مندان تئاتر است.