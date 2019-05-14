به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج بیت‌اللهی بیان داشت: نوآموزان دوره‌ی پیش‌دبستانی و دانش آموزان بدو ورود به پایه‌ی اول دبستان از اوایل تیرماه به پایگاه‌های سنجش مراجعه خواهند کرد.

وی با بیان اینکه آموزش نیروهای پایگاه‌های سنجش از اواسط خردادماه آغاز خواهد شد، اظهار کرد: در پایگاه‌های سنجش نوآموزان و دانش آموزان از نظر بینایی، شنوایی، آمادگی تحصیلی و سایر موارد ضروری مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

معاون آموزش ابتدایی آموزش‌وپرورش هرمزگان تصریح کرد: با توجه به آمار پیش‌بینی‌شده نوآموزان و دانش آموزان بدو ورود به دبستان تعداد پایگاه‌های سنجش افزایش‌یافته است.