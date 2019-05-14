پارلمان لیبی در طبرق اخوان المسلمین را تروریستی خواند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «زاید هدیه» نماینده پارلمان لیبی اعلام کرد که پارلمان این کشور در طبرق، شب گذشته طی جلسه‌ای اخوان المسلمین را یک گروه تروریستی معرفی کرد.

این لایحه در پارلمان لیبی در طبرق با اکثریت آرا به تصویب رسید.

«عبدالله بلحیق» سخنگوی پارلمان لیبی در این رابطه اعلام کرد: با این مصوبه، اخوان المسلمین یک گروه جنایتکار و تروریستی است.

لیبی از یک ماه گذشته به این سو صحنه درگیری و تنش میان نیروهای ارتش ملی این کشور به فرماندهی ژنرال حفتر و دولت وفاق ملی به ریاست فایز سراج است.

حفتر با لشکرکشی به غرب لیبی در نظر دارد تا شهر طرابلس، مرکز دولت وفاق ملی را تصرف کند، اما تا کنون موفق به این کار نشده است.

پیش از این دولت وفاق ملی لیبی به ریاست فایز سراج که از سوی سازمان ملل به عنوان دولت قانونی لیبی به رسمیت شناخته می‌شود فرانسه را متهم کرده بود که از خلیفه حفتر، پشتیبانی کند و حال این نخستین سفر فایز سراج به فرانسه از زمان آغاز تنش‌ها در لیبی است.