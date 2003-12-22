پژوهش از زير ساختهاي صنعت توريسم است

به گزارش خبرگزاري مهر، دكتر محمد طه عبد خدايي در همايشي كه به مناسبت هفته پژوهش در موزه فرش برگزار شد گفت: در كشورهاي جهان سوم به تفكر بها داده نمي شود وبه دنبال آن پژوهش صورت نمي گيرد ولي پژهش از زير ساختهاي صنعت توريسم است وبايد به قوت گرفتن آن كمك كنيم.

معاون وزير فرهنگ وارشاد اسلامي افزود: حضور ما در نمايشگاههاي فيتور اسپانيا ويا ITB برلين تا كنون جنبه كاربردي وكارآمد نداشته است وتنها با بررسي چرايي وچگونگي حضور در نمايشگاههاي بين المللي است كه مي توان نقش موثري در جلب توريست از راه شركت در چنين مجامعي را داشته باشيم.

وي تاكيد كرد: ايجاد اتاق فكر در سازمان ايرانگردي وجهانگردي نويدي است براي انديشمندان كه به چالش وسامان انديشه ها علاقه مند وبا ارايه راهكارها ، نحوه عملكرد سازمان را در راستاي گسترش صنعت توريسم علمي وعملي مي كنند.

عبد خدايي با توجه به اهميت پژوهش به عنوان زير ساخت هر برنامه عملي واجرايي گفت: مسوولين ما در اين حوزه نبايد نگران هزينه هاي لازم براي ساماندهي تحقيقات در برنامه هاي خود باشند واگر لازم باشد از هزينه هاي ديگر بايد گرفته شود تا بتوانيم براي قوت بخشيدن به اصول زير بنايي صنعت توريسم خرج كنيم.

معاون تحقيقات ، آموزش وبرنامه ريزي سازمان ايرانگردي درادامه اين همايش گفت: در 9 ماه گذشته 29 همايش در قالب گردهمايي ، كار گروه ونشست برگزار شده است .

دكتر محمود محمدي هدف برگزار ي اين برنامه ها را انسجام در امر پژوهش وجهت گيري فرهنگي در توسعه صنعت توريسم معرفي كرد وافزود: كلان گويي هيچ كمكي به شناسايي مزايا ومضرات اين صنعت نمي كند وبايد راهكارها را در برنامه هاي جزيي وهمه جانبه جستجوكنيم.

وي خاطر نشان كرد: رويكرد سياسي- بين المللي ما ايجاد وتصوير سازي روشن از سرزمين مان ايران است چرا كه تاكنون در تبليغات بيگانگان ، ايران تصويري مخدوش ومبهم داشته است وهمچنين رويكرد آسيايي ما كه با توجه به جايگاه ايران در دنيا انتخاب شده در صورت ادغام نيز تغيير نخواهد كرد چراكه ماهيتي اقتصادي ، سياسي وامنيتي دارد وروي آن تحقيقات كارشناسي صورت گرفته است.

محمدي نبود نيروي انساني متخصص به عنوان معضل كلان ملي از سويي ونيز كمبود ارتقاء نقش فن آوري اطلاعات را با توجه به رويكردهاي فرهنگي وتبليغي موثر آن از عوامل مخل بهره بري درست از صنعت توريسم در ايران دانست وگفت: برخلاف برنامه هاي گذشته ، برنامه توسعه چهارم جايگاه ويژه اي را چه در كالبد وچه در بودجه خود براي صنعت توريسم لحاظ كرده است و برماست كه با جذب نخبگان وانديشمندان وايجاد فضاي مناسب براي فعاليتهاي آنها وگريز از درگيريها وخود مشغولي هاي متداول موقعيت هاي فراهم شده را حفظ وقوت ببخشيم.