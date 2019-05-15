به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان، اکبر صادقی اظهار داشت: در راستای تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی و همچنین در راستای رفاه حال زائران و مجاوران بقاع متبرکه شهرستان تیران و کرون اصلاح جاده‌ها و آسفالت آنان در دستور کار اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان قرار گرفت که در این زمینه نیز با ادارات مختلف از جمله شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و فرمانداری مکاتبات لازم انجام و مقدمات اولیه نیز مهیا شد.

وی ادامه داد: در همین راستا نیز جلسه‌ای با حضور مدیر کل راه و شهرسازی استان اصفهان برگزار شد که در این جلسه مقرر شد تا با همکاری این اداره کل جهت آسفالت جاده‌های دسترسی بقاع متبرکه این شهرستان اقدامات لازم به عمل آید.

مسئول نمایندگی اوقاف و امور خیریه شهرستان تیران و کرون اضافه کرد: همچنین در این جلسه مقرر شد تا با مساعدت اداره کل راه و شهرسازی اصفهان جاده حرم تا حرم امامزاده سید سراءالدین (ع) تا امامزاده احمد رضا (ع) به مسافت یک کیلومتر آسفالت شود.

اکبر صادقی افزود: مشکل مجوز واحدهای تجاری امامزاده احمد (ع) نیز با همکاری و مساعدت مدیر کل مسکن و شهرسازی استان برطرف شد.

وی گفت: اجرای این پروژه‌ها نقش مؤثری در توسعه پایدار بقاع متبرکه شهرستان و ارائه خدمات مناسب به زائران این اماکن متبرکه دارد که امیدواریم به بزودی این عملیات‌های عمرانی به سرانجام برسند.